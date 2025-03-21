Принц Уильям встретился с украинскими детьми

Принц Уильям даже сыграл в баскетбол с детьми-беженцами из Украины.

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Принц Уильям приехал в Эстонию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Кратко:

Принц Уильям пообщался с украинцами

Что сказал будущий монарх

Британский принц Уильям в рамках своего официального визита в Эстонию посетил Таллиннскую "Школу свободы", которая принимает украинских детей-беженцев с 2022.

В рамках своего визита, принц пообщался с педагогами и учениками и получил на память сувенир: плетеный желто-голубой браслет.

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Сам Уильям назвал свой визит "великолепным" на своей странице в Instagram.

Кейт и Уильям прошли нелегкий путь вместе / Фото Instagram/The Prince and Princess of Wales

"Великолепный визит в Таллиннскую школу свободы, где каждый день воспитывают стойкость и надежду. Основанная для поддержки украинских детей и молодежи, пострадавших от войны, школа предлагает им гостеприимную и безопасную среду для обучения. Истории как учителей, так и учеников — это мощное напоминание не только о человеческом влиянии конфликта, но и о мужестве и силе, проявленных пострадавшими", - написал принц на своей странице в Instagram.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон известны своей активной социальной деятельностью. Они часто ездят с гуманитарными миссиями по миру, поддерживая того, кто оказался в сложной ситуации.

Кейт Миддлтон, принц Уильям / ua.depositphotos.com

Во время своего визита принц Уильям даже сыграл в баскетбол с украинскими детьми.

Принц Уильям с украинскими детьми / Фото Instagram/princeandprincessofwales

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Как ранее писал Главред, ранее впечатляющее появление появление принцессы Уэльской на этой неделе заставило королевского эксперта Ричарда Эдена вспомнить первый момент встречи с Кейт.

Ранее также стало известно о том, что принц Уильям отправился за границу без Кейт Миддлтон в свою первую международную поездку в этом году. Принц Уэльский объявил в среду, что он выполнит свои обязанности главнокомандующего Мерсийского полка, отправившись в Эстонию.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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