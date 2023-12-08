Принц Гарри пожаловался на то, что их заставили покинуть Великбританию

Принц Гарри заявил суду, что его и Меган "вынудили" покинуть королевскую семью и переехать в Соединенные Штаты.
По информации ITV.com, принц говорил, что это вызывает "большую печаль" и что Великобритания занимает "центральное место в наследии" его двоих детей, Арчи и Лилибет.
Гарри подает на Министерство внутренних дел в суд по поводу решения, принятого в 2020 году, об отмене его финансирования государством.
Он отклонил утверждение юристов Министерства внутренних дел о том, что это был его "выбор" покинуть Великобританию, что привело к понижению уровня его мер безопасности.
Принц заявил, что нынешние меры означают, что он, Меган и его дети не находятся в безопасности в Великобритании, и заявил, что отказывается подвергать свою жену "опасности".
"Большой печалью для нас обоих было то, что мы с женой почувствовали себя вынужденными отказаться от этой роли и покинуть страну в 2020 году", — сказал Гарри.
"Великобритания — мой дом. Великобритания занимает центральное место в наследии моих детей и является местом, где я хочу, чтобы они чувствовали себя как дома, так же, как и там, где они живут в настоящее время в Соединенных Штатах".
Министерство внутренних дел утверждает, что у принца Гарри теперь есть "индивидуальный" набор мер, обеспечивающих ему и его семье безопасность, когда он – или они – посещают Великобританию.
Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.
Также стало известно, что Меган Маркл в США поймали на лжи. Из-за недобросовестно выполненной работы их в Америке, куда оба так стремились, стали называть "королевскими мошенниками".
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