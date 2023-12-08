УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Принц Гарри пожаловался на то, что их заставили покинуть Великбританию

Алена Кюпели
8 декабря 2023, 12:59
Гарри говорит, что его семье стало небезопасно в стране;
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл сейчас живут в США/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Принц Гарри заявил суду, что его и Меган "вынудили" покинуть королевскую семью и переехать в Соединенные Штаты.

По информации ITV.com, принц говорил, что это вызывает "большую печаль" и что Великобритания занимает "центральное место в наследии" его двоих детей, Арчи и Лилибет.

Гарри подает на Министерство внутренних дел в суд по поводу решения, принятого в 2020 году, об отмене его финансирования государством.

видео дня

Он отклонил утверждение юристов Министерства внутренних дел о том, что это был его "выбор" покинуть Великобританию, что привело к понижению уровня его мер безопасности.

Принц заявил, что нынешние меры означают, что он, Меган и его дети не находятся в безопасности в Великобритании, и заявил, что отказывается подвергать свою жену "опасности".

"Большой печалью для нас обоих было то, что мы с женой почувствовали себя вынужденными отказаться от этой роли и покинуть страну в 2020 году", — сказал Гарри.

"Великобритания — мой дом. Великобритания занимает центральное место в наследии моих детей и является местом, где я хочу, чтобы они чувствовали себя как дома, так же, как и там, где они живут в настоящее время в Соединенных Штатах".

Министерство внутренних дел утверждает, что у принца Гарри теперь есть "индивидуальный" набор мер, обеспечивающих ему и его семье безопасность, когда он – или они – посещают Великобританию.

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Также стало известно, что Меган Маркл в США поймали на лжи. Из-за недобросовестно выполненной работы их в Америке, куда оба так стремились, стали называть "королевскими мошенниками".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
принц Гарри новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Потребление электричества в Украине бьет рекорды, подключена аварийная помощь

Потребление электричества в Украине бьет рекорды, подключена аварийная помощь

12:55 Украина
Удар по кошелькам украинцев: эксперт рассказал о последствиях остановки помощи от США

Удар по кошелькам украинцев: эксперт рассказал о последствиях остановки помощи от США

11:29 Деньги
Контрнаступление ВСУ и переговоры на условиях Киева: назван план США на 2024 год

Контрнаступление ВСУ и переговоры на условиях Киева: назван план США на 2024 год

10:57 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:04

"Может быть началом массовых пусков": Коваленко – о цели утреннего ракетного удара РФ

13:03

Россия собрала 120 тысяч солдат: генерал предупредил о новом решении Путина

12:59

Принц Гарри пожаловался на то, что их заставили покинуть Великбританию

12:55

В Украине начал работу Институт развития блокчейн технологий

12:55

Потребление электричества в Украине бьет рекорды, подключена аварийная помощь

Россия рассчитывает дожать Украину без помощи США - ЗолотаревРоссия рассчитывает дожать Украину без помощи США - Золотарев
12:36

Готовятся к важной дате: эксперт рассказал, сколько продлится штурм Авдеевки

12:14

В чем встречать Новый год 2024: назван идеальный цвет для каждого знака зодиака

12:05

Тяжелые один-два месяца и угроза "переговоров": Золотарев сделал прогноз

11:37

Как убрать белые разводы на уггах: три отличных способа

Реклама
11:29

Удар по кошелькам украинцев: эксперт рассказал о последствиях остановки помощи от США

11:24

Китайський гороскоп на завтра 9 грудня 2023: Тигр - осторожней с деньгами, Кабан - отстаивайте свое

11:21

Молодая жена Остапчука набросилась на Машу Ефросинину

11:01

ЕС должен быть уверен в эффективном использовании их средств на восстановление Украины, - Глава ГАСУ Алла Басалаева

10:57

Контрнаступление ВСУ и переговоры на условиях Киева: назван план США на 2024 год

10:39

На вкус в точности как напиток: очень простой рецепт блинов на кока-коле за 25 минут

10:33

Нужно найти 5 отличий за 9 секунд: веселая головоломка для самых внимательных

10:31

Военная помощь США: Байден готов пойти уступки республиканцам ради Украины – Reuters

10:26

В России угрожают захватить две области, чтобы Украину "не взяли в НАТО"

09:53

Россия запустила по Украине 19 ракет: сколько удалось сбить силам ПВО

09:47

"Самый большой подарок Путину": у Байдена не дают гарантий долгой помощи Украине

Реклама
09:46

Линия фронта изменилась: в ВСУ сообщили о деталях наступления на 2 направлениях

09:22

РФ атаковала Украину из 10 бомбардировщиков: последствия удара по Киеву

08:58

Оккупанты ударили по Павлограду: четыре человека ранены, один погибший

08:56

Рекордные потери на всех направлениях: Россия не успевает пополнять резервы - ISW

08:15

"Инструменты исчерпываются": в Белом доме заговорили о переговорах с Путиным

08:10

Зло никогда не исчезаетмнение

08:00

Гороскоп на завтра 9 декабря 2023: Близнецам экономить, Весы - подведет спина

08:00

Ракетный удар по Украине: на Киевщине и Днепропетровщине гремели взрывы - что известно

07:22

Оккупанты продвинулись возле Авдеевки и Бахмута: в ISW раскрыли детали

06:55

Нужно угадать число за 10 секунд: оптическая иллюзия, которая запутает каждого

06:37

Взрывы в Харькове: РФ ударила ракетами С-300, есть разрушения и пострадавшиеФото

06:25

Что значит "ось де собака заритий": языковед объяснил популярный фразеологизмВидео

06:10

Знаете почему у нас нет своего Шахеда?мнение

05:30

В Болгарии "проталкивают" передачу Украине ракет и учения ВСУ на F-16

04:45

Семь вещей, которые можно стирать в стиральной машине: вы не догадывались об этом

04:02

Атмосферная новогодняя головоломка: только настоящие гении найдут 5 кексов

03:30

"Это задача №1": генерал Кривонос назвал важнейшее условие для защиты Украины

02:35

Звездная украинская прыгунья кокетливо обнажила рельефные формы

02:05

Что сейчас происходит с тяжелобольным Уиллисом и его семьей: рассказ инсайдеров

01:29

Нужно найти скрытое лицо за 9 секунд: старинная оптическая иллюзия

Реклама
07 декабря, четверг
23:53

Под присмотром Кремля: в Украине камеры годами передавали информацию ФСБ

23:51

Россияне нанесли ракетный удар по шахте Донецкой области: есть раненый

23:17

Россияне построили тайную вертолетную базу на Арабатской стрелке - OSINT-аналитик

23:17

Почему самолеты не летают над Тихим океаном: 6 секретов авиаперелетов

22:52

Умер главный герой фильма "Максим Оса и золото Песиголовца" Василий Кухарский

22:47

У Украины взрывчатки на весь Черноморский флот - The Times

22:34

Осталось несколько недель: в США сделали важное заявление о помощи Украине

22:24

Отказ США от помощи Украине станет "рождественским подарком" Путину и Си Цзиньпину - Кэмерон

21:39

Дворняги: Positiff смачно опустил Лорак и Повалий

21:36

На войну идут тысячами: в Минобороны рассказали о количестве новых военных

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять