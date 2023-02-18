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Причина не известна: умерла вторая жена Высоцкого

18 февраля 2023, 14:43
Сообщается, что женщина скончалась в 84 года, пережив своего мужа на десятки лет.
Высоцкий
Высоцкий / changeua.com

В субботу, 18 февраля стало известно о том, что скончалась первая жена легендарного автора и музыканта Владимира Высоцкого.

Артистка Людмила Абрамова, которая родила Высоцкому двоих сыновей умерла в возрасте 84 лет. Причины и обстоятельства смерти на данный момент не известны.

"Красавица ВГИКа и строго-настрого друг-жена Володи Высоцкого, мамаша Аркаши и Никиты, "толковый словарь" поэта, как никто другой на свете Люся наизусть отзывалась на каждый стих Володи… Вечная благодарная светлая память", — сообщил актер Вениамин Смехов.

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Любовь Абрамова с сыном
Любовь Абрамова с сыном / Стархит

Высоцкий и Абрамова познакомились на съемках фильма "713-й просит посадку" в 1961 году. Людмила на тот момент училась во ВГИКе и должна была сыграть Эву Пристли, а молодой Владимир Семенович — американского морского пехотинца.

Влюбленные несколько лет проживали в гражданском браке, ведь Высоцкий продолжительное время не мог оформить развод с первой супругой Изой. Влюбленные расписалась лишь летом 1965 года. К тому времени Людмила родила сыновей: Аркадия в 1962 году и Никиту в 1964.

Напомним, ранее стало известно о том, что турецкий актер Чагдаш Чанкая, который наиболее известен благодаря сериалу "Основание: Осман" погиб в результате землетрясения, от которого содрогнулась Турция и Сирия 6 февраля.

Тела артиста и его жены, музыканта Зилан Тигрис, были обнаружены при разборе завалов девятиэтажного дома в Диярбакыре, где проживали супруги. Во время спасательной операции из их квартиры доносились звуки, так что спасатели надеялись, что семейная пара выжила. Однако, когда разбор завалов был закончен, актера с женой нашли бездыханными. Смерть, вероятно, наступила от переохлаждения.

Мехмет Боздаг, сценарист сериала "Основание: Осман", подтвердил гибель Чагдаша Чанкая и Зилан Тигрис на своей странице в Instagram. Он опубликовал снимок супругов с прощальным словом от лица всей команды сериала.

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