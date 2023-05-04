Причем тут угонщица Соловий: Сергей Жадан разводится

Украинцы (а особенно сильно - украинки) в социальных сетях активно обсуждают развод Сергея Жадана с супругой Ириной Куницыной.

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Сергей Жадан и Христина Соловий / коллаж Главред, фото УНИАН

Легендарный украинский прозаик, поэт и рок-музыкант Сергей Жадан разводится со своей супругой Ириной Куницыной. Соответствующее исковое производство зарегистрировано в Лычаковском районном суде Львова.

Истцом указан Жадан Сергей Викторович, а ответчиком - Куницына Ирина Владимировна.

Сообщается, что Жадан и Куницына вступили в брак 2009 году в Харькове. Это второй брак литератора. Супруги воспитывали общую дочь Марию.

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Сейчас Куницына занимает должность руководителя в "Благотворительном фонде Сергея Жадана", который с 2017 года поддерживает образовательные и культурные инициативы в зоне боевых действий на востоке Украины, а также оказывает помощь ВСУ и волонтерам.

Первой супругой Жадана была режиссер харьковского театра "Арабески" Светлана Олешко. У них есть общий сын Иван.

К слову, пользователи социальных сетей уже несколько месяцев подозревают Жадана в романтических отношениях с 30-летней певицей Христиной Соловий - после того, как литератор снялся в откровенном клипе артистки на песню "Юность".

А несколько дней назад Жадана и Соловий заметили во время прогулки по Львову - они шли по пару, держась за руки.

Напомним, ранее Сергей Жадан не смог выступить со своей музыкальной группой "Жадан и Собаки" на благотворительном концерте в Милане (Италия) ‒ из-за прямого запрета организаторов. Об этом рассказал на своей странице в Facebook.

"Почему, собственно, мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами", – гневно написал Жадан.

Позднее Жадан посетил город Бахмут в Донецкой области, в котором уже несколько месяцев идут очень жестокие бои ВСУ с русскими оккупантами.

"Бахмут избитый и сожженный. Попадаешь в город, как в жестяной барабан, по которому регулярно бьют палкой: более объемные и обнадеживающие звуки наших выходов, противный свист их мин. Не понимаешь, куда и когда может прилететь. В центре пусто. Немного дальше улицами попадаются гражданские – женщина сидит на пенечке, ловит мобильную связь, мужчина убирает мусор у мусорных баков, влюбленная пара стоит на перекрестке, замерли, о чем-то шепчутся", – писал тогда он.

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