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"Представляет, как их тянут по грязи": в Сети показали драматический момент с Ziferblat на Евровидении-2025

Анна Подгорная
14 мая 2025, 23:12обновлено 15 мая, 00:12
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Первый полуфинал Евровидения дался украинским конкурсантам очень непросто.
Ziferblat
Ziferblat первый полуфинал Евровидения-2025 - как оглашали результаты / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/ziferblat_band

Кратко:

  • В Сеть попало видео, где Валентин Лещинский переживает, что Украина впервые не попадет в финал Евровидения
  • В комментариях Ziferblat поддержали после сильного стресса из-за результатов

Организаторы Евровидения-2025 внесли изменения в способ оглашения результатов полуфиналов - раньше ведущие просто называли первую десятку стран, которая набрала наибольшее число голосов. Теперь все происходит следующим образом: на экран выводится грин-рум сразу троих конкурсантов, один из которых попадает в финал, а последнего, десятого финалиста просто озвучивают.

13 мая, в первом полуфинале Евровидения, этим десятым оказалась Украина. Под конец оглашения результатов напряжение было настолько сильным, что участников группы Ziferblat, которые в этом году представляли нашу страну на конкурсе, заметно потряхивало.

видео дня

Драматический момент ожидания коллективом результатов голосования - попадут ли они в гранд-финал - попало на видео. Ролик позже появился на странице Ziferblat в TikTok. На нем можно расслышать, как гитарист Валентин Лещинский с грустным лицом говорит: "Мы впервые не прошли". В считанные секунды после этого они узнают, что стали финалистами Евровидения-2025.

Ziferblat
Ziferblat первый полуфинал Евровидения-2025 - как оглашали результаты / tiktok.com/@ziferblat_band

Полное видео на канале STARS UA.

Стоит отметить, что Ziferblat столкнулись с сильным психологическим давлением на конкурсе. Дело в том, что Украине принадлежит рекорд Евровидения: мы являемся единственной страной, которая за все время участия всегда проходила в финал. Еще до начала Евровидения-2025 группу многие критиковали - хейтеры предрекали им провал.

Однако Ziferblat выстояли и заслуженно заняли свое место в предстоящем гранд-финале. В комментариях многие отметили, что музыкантам было очень сложно, и то давление, которое на них оказывали украинские еврофаны, было несправедливым - нам еще стоит поучиться ценить и поддерживать своих из чувства солидарности.

Украинцы поддержали Ziferblat
Украинцы поддержали Ziferblat / tiktok.com/@ziferblat_band
Украинцы поддержали Ziferblat
Украинцы поддержали Ziferblat / tiktok.com/@ziferblat_band
Украинцы поддержали Ziferblat
Украинцы поддержали Ziferblat / tiktok.com/@ziferblat_band

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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