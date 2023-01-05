"Предательство уже состоялось": Королева рассказала о своем разводе

Певица Наташа Королёва рассказала об изменах, с которыми ей пришлось смириться.

Королева рассказала о своем разводе / скриншот

Певица Наташа Королёва, которая до сих пор молчит в войне в Украине, охотно рассказывает о своих отношениях.

Артистка призналась, что болезненно переживала расставание с Игорем Николаевым, с которым развелась в 2001 году.

"Когда рушился мой первый брак, подруга посоветовала обратиться к астрологу - это был мой первый эксперимент. Я хотела все сохранить, а мне сделали прогноз, что уже ничего невозможно. И очень много того, что мне рассказали, в будущем случилось. Когда я вышла, были эмоции внутри меня, я не хотела в это верить, но потом сама жизнь четко показала, что все может быть", - заявила Королёва.

По словам певицы, Николаев завел интрижку на стороне, а для нее это стало большим потрясением.

"Предательство уже состоялось, но решение принимал он. Его попутала нелегкая. Это был самый трудный год в моей жизни, очень непростой, но я благодарна за этот год. Он сделал меня сильнее и снял с меня розовые очки. Пора бы уже было к 27 годам их снять", - говорила ранее Королёва.

Напомним, ранее Королёва, которая замалчивает вторжение России в Украине, показала фото в купальнике. На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором показала, что старается держать себя в форме, прибегая для этого к тренировкам и диетам.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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