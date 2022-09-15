"Кто эта раздувшаяся женщина?": как выглядит Королёва в обычной жизни

Певица Наташа Королёва в соцсетях и в реальной жизни - разные люди.
Певица Наташа Королёва, которая замалчивает военные преступления России в Украине, вновь попалась на использовании фоторедактора.
В Instagram появилось видео, на котором видно, как Королёва выглядит в жизни без всяческих ухищрений.
"Честные" кадры певицы даже шокировали некоторых фанатов.
"Кто эта раздувшаяся женщина, не верю, что Королева!", "Точно Королева, что-то на себя непохожа", "Блин, а в инсте прям красотка писаная", - писали удивленные россияне, увидев "настоящуюю" Королёву.
Ранее Наташа Королева, которая до сих пор не высказалась о войне на родине, устроила странные пляски в общественном туалете.
На своей страничке в Instagram скандальная артистка опубликовала видео, на котором она вместе с подругой "дрыгались" в туалете.
"Новая рубрика - танцы в тубзике!" - прокричала Королева, после чего стала извиваться перед камерой.
Также мы рассказывали, что певица Наташа Королева пожаловалась на болезнь, от которой страдает уже более 20лет. У нее начались приступы аллергии.
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