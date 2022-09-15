"Кто эта раздувшаяся женщина?": как выглядит Королёва в обычной жизни

Как выглядит в обычной жизни Королёва / скриншот

​Певица Наташа Королёва, которая замалчивает военные преступления России в Украине, вновь попалась на использовании фоторедактора.

В Instagram появилось видео, на котором видно, как Королёва выглядит в жизни без всяческих ухищрений.

"Честные" кадры певицы даже шокировали некоторых фанатов.

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"Кто эта раздувшаяся женщина, не верю, что Королева!", "Точно Королева, что-то на себя непохожа", "Блин, а в инсте прям красотка писаная", - писали удивленные россияне, увидев "настоящуюю" Королёву.

Наташа Королёва / скриншот

Ранее Наташа Королева, которая до сих пор не высказалась о войне на родине, устроила странные пляски в общественном туалете.

На своей страничке в Instagram скандальная артистка опубликовала видео, на котором она вместе с подругой "дрыгались" в туалете.

"Новая рубрика - танцы в тубзике!" - прокричала Королева, после чего стала извиваться перед камерой.

Также мы рассказывали, что певица Наташа Королева пожаловалась на болезнь, от которой страдает уже более 20лет. У нее начались приступы аллергии.

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