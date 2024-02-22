Соломко наслаждается жизнью, но почему-то не в террористической России.

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Яна Соломка хвастается свиданиями / Коллаж Главред, фото Instagram/yana.solo

Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, похвасталась своим заграничным отдыхом с новым мужчиной.

На своей странице в Instagram, она выложила фото, как отдыхает на берегу то ли моря, то ли океана. На пикнике, который Соломки, скорее всего, устроила для своего нового воздыхателя, сервирован "стол", а также играет саксофонистка.

"Для тебя, моя любовь", - написала запроданка.

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Она также показала, как гладит мужскую руку, увешанную браслетами. Комментарии к своему посту предательница закрыла, так как боится нарваться на очередную волну хейта.

К слову, недавно у Соломки на странице был ряд сториз, как она отдыхает в Париже. Позже, запроданка их удалила.

Очевидно, что для европейских каникул певица использует украинский паспорт, который у нее до сих пор не аннулирован за предательство родины.

Напомним, ранее Соломко в кооперации с умалишенным украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, она записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Позже также певица неожиданно выложила фотографию своей дочери, с которой до переезда в террористическую Москву, она жила в Майами. Теперь же она снова появилась в Майами, видимо, чтобы проводить свою дочь в школу, у которой, по некоторым данным, есть американский паспорт. Пост она подписала на украинском языке.

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