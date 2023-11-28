Предательница Королева в нелепом костюме показала лишнего

Певица Наташа Королёва, которая до сих пор молчит о войне на родине, показалась на съемках новогодней программы в нелепом костюме и засветила лишнего.
Теперь развлекать россиян в новогоднюю ночь, Королева будет в образе императрицы. Правда, платье на "императрице" не сошлось и "засветило" лишнего. В частности, у нее вывалилась грудь сверху и не сошлось платье внизу.
Сама Королева не в первый раз подчеркивает свои изгибы, которые не видели спортивного зала. Сама Королева не раз отмечала, что не любит заниматься спортом и игнорирует тренировки.
Напомним, ранее Наташа Королева разрыдалась от того, что ее муж-стрингоносец, "офицер" запаса и ярый приверженец политики террориста Путина, мыл ей причинные места и даже менял судна.
Напомним, ранее Наташа Королева унизила свою невестку-стриптизершу, которую привел в дом ее единственный сын Архип. Певица не скрывает свою неприязнь к девушке, и не упускает возможность ей насолить.
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