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Предательница Королева в нелепом костюме показала лишнего

Алена Кюпели
28 ноября 2023, 11:59
Наташа Королева - императрица, которую заслужили россияне.
Наташа Королева
Наташа Королева Смехотворно выглядит в роли императрицы / соцсети

Певица Наташа Королёва, которая до сих пор молчит о войне на родине, показалась на съемках новогодней программы в нелепом костюме и засветила лишнего.

Теперь развлекать россиян в новогоднюю ночь, Королева будет в образе императрицы. Правда, платье на "императрице" не сошлось и "засветило" лишнего. В частности, у нее вывалилась грудь сверху и не сошлось платье внизу.

Сама Королева не в первый раз подчеркивает свои изгибы, которые не видели спортивного зала. Сама Королева не раз отмечала, что не любит заниматься спортом и игнорирует тренировки.

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Заслуженная императрица страны на болотах
Заслуженная императрица страны на болотах / Фото 7dn.ru

Напомним, ранее Наташа Королева разрыдалась от того, что ее муж-стрингоносец, "офицер" запаса и ярый приверженец политики террориста Путина, мыл ей причинные места и даже менял судна.

Напомним, ранее Наташа Королева унизила свою невестку-стриптизершу, которую привел в дом ее единственный сын Архип. Певица не скрывает свою неприязнь к девушке, и не упускает возможность ей насолить.

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Наташа Королева новости шоу бизнеса
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