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Праздник не удался: популярная украинская певица попала в ДТП

Анна Подгорная
9 марта 2025, 16:58
154
Lida Lee непрозрачно намекнула, кто стал виновником аварии.
Lida Lee
Lida Lee попала в аварию - что случилось с Лидой Ли / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Вкратце:

  • Лида Ли попала в аварию в Международный женский день
  • Артистка показала последствия ДТП

Украинская певица Lida Lee (Лидия Скорубская) получила сюрприз на 8 марта. Увы, он оказался не самым приятным.

В своем блоге в Instagram звезда сообщила, что попала в аварию. Она показала помятый личный автомобиль с царапинами, и лопнувшее колесо. Для транспортировки машины пришлось вызывать эвакуатор, так как из-за поломок самостоятельно ехать она не может. Сама Скорубская не пострадала.

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Обстоятельства ДТП Лида Ли не стала раскрывать, но намекнула, что виновником аварии была не она, а другой водитель. "Будьте внимательный на дорогах. И это послание не мне!" - написала артистка и отметила, что на праздничный день у нее были совершенно другие планы.

Lida Lee
Lida Lee попала в аварию - что случилось с Лидой Ли / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

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Кто такая Lida Lee?

Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

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