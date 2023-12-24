"Позови другого за 50 тысяч": Клопотенко назвал цену своих услуг повара дома

Известный украинский ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, какой гонорар он просит за услуги повара дома у заказчика. Как выяснилось, сумма достаточно немалая. Сам он говорит, что можно позвать и другого повара за 50 тысяч гривен.
В интервью ТСН он рассказал о том, что пригласить ресторатора в дом, чтобы он приготовил еду, стоит достаточно дорого.
"Мы поставили с компанией цену 250 тысяч гривен. Поэтому заказывают нечасто. Меня два раза заказывали, но это конфиденциальная информация. Это были вот именно люди, которые не очень меня знали, они сказали, что я обслуживающий персонал. Но к ним приходили друзья из-за границы и говорили, что хотят заказать этого шефа. А они даже не знали, кто я, потому что я для них слишком низкий уровень", - сказал шеф повар.видео дня
Также он добавил, что если бы не война, цена была бы уже другой.
"Я ставлю высокую цену из-за того, чтобы меньше ездить и меньше делать. Если я поставлю ценник 10 тысяч гривен, то я только это и буду делать. У меня не будет времени на другие дела. Если бы не было войны, я бы поставил 15 тысяч долларов. Я поставил дорого - если ты реально видишь в этом ценность. Если ты хочешь поесть вкусно - позови другого крутого повара за 50 тысяч гривен", - подчеркнул Евгений Клопотенко.
Ранее Евгений Клопотенко раскрыл подробности личной жизни. По словам ресторатора, он не состоит в отношениях. Все его время занимает работа.
Напомним, также Клопотенко удивил решением и приготовил шаурму из борща. Сам ресторатор считает, что блюдо, в большей степени, шутка, но ему понравилось.
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