"Позор вам": Сумская набросилась на журналистку, которая ее публично унизила

Ольга Сумская не смогла промолчать.

Ольга Сумская ответила на критику / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Ольга Сумская отреагировала на слова Леси Вакулюк

Из-за чего случился скандал

Украинская известная актриса Ольга Сумская ответила журналистке Лесе Вакулюк в обвинении о том, что знаменитость, в отличии от своей старшей сестры Натальи, "как правило, несет глупости".

На странице журналистки в соцсетях Ольга решила прокомментировать скандальное заявление Леси.

"Как правило, глупости порет Ольга, но я не видела, чтобы все дружно набрасывались на нее, как на Наталью. Причем, всего лишь не так, как хотелось бы, прочитанный диктант. Диктант, который должен восприниматься просто как фан, как участие, как игра для всей страны. Но участники игры - глубоко травмированные Совком, так что в их воображении диктант должен быть написан на самую высокую оценку, будто это нечто чрезвычайно решающее в жизни. Как будто Путин после результатов проверки этого диктанта сдастся и пойдет на мировое соглашение", - написала Вакулюк.

Публикация Леси Вакулюк / фото: скрин facebook.com, Леся Вакулюк

Ольга Сумская увидела эту публикацию и сразу же ответила на дерзкое заявление.

"Вы не имеете никакого права писать обо мне в таком тоне. Что это за высказывания? Где вы воспитывались? Где ваша журналистская этика, элементарное уважение? Ужас, просто ужас… Позор вам!" - написала Сумская.

Ответ Ольги Сумской / фото: скрин facebook.com, Леся Вакулюк

Скандал с Натальей Сумской

В этом году радиодиктант читала актриса Наталья Сумская и с самого утра 27 октября в сети активно обсуждают темп и качество чтения диктанта. Ольга Сумская также выразила недовольство тем, как был прочитан текст, однако призналась, что ей было "тепло на душе", когда она слышала голос Натальи.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

