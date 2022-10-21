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Познакомились на работе: Позитив рассказал о своей новой девушке

21 октября 2022, 23:05

Артист все еще сохраняет интригу, но известно, что девушка также работает в сфере шоу-бизнеса.

Позитив
Позитив / instagram.com/positiff/

Украинский певец и экс-участник дуэта "Время и стекло" Позитив поделился некоторыми секретными подробностями личной жизни.

Вывести артиста на откровенность удалось ведущему Славе Демину. В частности, оказалось, что новый роман певца начался еще до полномасштабного вторжения России на Украину.

Несмотря на то, что Демину удалось разузнать такие детали, Позитив остался непреклонным и так не назвал имени своей избранницы. Он лишь сообщил, что его подруга также работает в сфеле шоу-бизнеса и познакомились они как раз на работе. "У меня есть девушка. Многие уже могут догадываться и знают об этом. Я думаю, что сейчас не время об этом говорить", – сказал Алексей Завгородний.

Напомним, ранее Позитив в программе "Слава+" рассказал, как уговаривает своего друга продюсера вернуться в Украину.

По его словам, дело здесь не только в Потапе, а во всех, кто оказался за границей до войны. "Могу сказать, когда я с ними разговариваю, я понимаю, что им очень сложно понимать что они и как они. Они не видели ракет этих, они не видели, что здесь действительно происходит. Они пока не были в тех городах, где мы были", - сказал Позитив.

Как известно, Потап и его супруга Настя Каменских выехали за несколько дней до начала военного вторжения россии в Украину.

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Позитив
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