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Появился новый список российских звезд, которые осуждают действия путина

30 июня 2022, 11:20

Артисты не пошли на сделку со своей совестью.

Елизавета Боярская
Елизавета Боярская осудила действия россии/ Instagram

Российский политолог Александр Пименов назвал очередных российских знаменитостей, которые выступают против "спецоперации РФ" на территории Украины и осуждают зверскую войну развязанную россией.

Пименов отметил, что уже довольно внушительный список противников продолжает расти, сообщает российское издание "Южный Федеральный".

Так например, Елизавета Боярская, дочь Михаила Боярского призналась, что она "не в восторге от сегодняшних успехов российских военных на украинской территории". О каких успехах говорит политолог непонятно, но сейчас не об этом. По его словам, актриса заявила, что ей больно и страшно от происходящего в городах соседней страны.

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Актер Алексей Горбунов, недавно отметивший 60 лет, активно выступает сейчас на территории Европы. При этом все заработанные средства перечисляет на содержание ВСУ. "Стоит отметить, что Горбунов сыграл роли в десятках фильмах. И советских, и российских", - взывает к совести политолог.

Политолог также рассказал об участниках группы "Тараканы!". Исполнители назвали российское нападение беспрецедентным событием. Как заявили музыканты, "действиям Москвы нет оправданий". При этом музыкальный коллектив отметил свои концерты в России на неопределенный срок.

Напомним, ранее Эдгард Запашный снова не упустил момента высказаться о знаменитостях, критикующих Россию и ее граждан. На этот раз дрессировщику не угодил Андрей Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка. По словам Запашного, запрет на въезд в РФ для Данилко на 50 лет нужно ужесточить.

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