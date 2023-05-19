"Потявкивающие фекалии": Макаревич жестко прошелся по россиянам

Певец Андрей Макаревич высказался о том, собирается ли он когда-либо выступать перед россиянами.

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Татьяна Лазарева пообщалась с Андреем Макаревичем / Скриншот

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который одним из первых осудил захватническую войну России против Украины, жестко прошелся по всему "великому" российскому народу и назвал их соответствующим словом.

Об этом артист заявил в интервью российской артистке Татьяне Лазаревой, которая также не поддерживает захватническую войну России против Украины.

Лазарева спросила, зачем Макаревич продолжает ездить с гастролями, но не в России, которая развязала кровавую войну против Украины.

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"Во первых я люблю концерты, во-вторых это интересно, в третьих нужно же зарабатывать как-то. Ничего не изменилось. Просто я больше не чувствую той вони, которая распространена в России", - говорит Макаревич.

По словам Макаревича, у него нет ни малейшего желания ни их видеть (россиян - авт.), ни с ними общаться.

Он также упомянул, что в террористической России провели народный опрос, в котором поставили вопрос о том, при каких обстоятельствах можно будет пустить Макаревича в Россию. При этом они не спросили, хочет ли вернуться в Россию сам артист.

На видео - диалог Татьяны Лазаревой и Андрея Макаревича:

"У меня ни малейшего желания нет. Вот лопнет эта власть, рано или поздно. Это вопрос времени. И вот это подтявкивающее г..но затихнет. Но никуда не денется. Оно же там останется. И я поеду для них петь? Да никогда в жизни", - отрезал артист.

Напомним, ранее Андрей Макаревич, который одним из первых осудил захватническую войну России против Украины, сделал очередное заявление в отношении своей террористической родины.

Кроме того, он не оставил без внимания смелость грузинских протестующих, которые вышли на митинги после поддержки парламентом "закона об иностранных агентах".

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