"Потустороннее существо, забирающее в замки молодых мужчин": путинисты назвали Пугачеву призраком

Пугачеву обозвали призраком из замка, который ворует молодых мужчин / instagram.com/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева покинула РФ в начале войны вместе со своим мужем, комиком и иностранным агентом Максимом Галкиным, в знак несогласия с военной политикой Кремля.

И хоть долгое время она хранила молчание, что позволяло пропагандистам воображать, будто она - лишь заложница коварного критикана "русского мира" Галкина, Примадонна все же сделала ряд громких заявлений, которые подчеркнули - Пугачева не желает быть частью РФ ни в каком виде, пока ею правят те, кто устраивают геноцид украинского народа, и издеваются над собственным.

Такое непозволительное для страны-террориста вольнодумство вылилось в гонения и критику в адрес покинувших РФ несогласных. Время от времени в пропагандистских СМИ появляюся статьи, критикующие и Пугачеву в том числе. При чем понятия совести и такта не доступны недалеким критиканам.

Так один из российских чинуш, с целью побольнее укусить Пугачеву, намекнул на большую разницу в возрасте между ней и ее мужем, а также тот факт, что она потеряла пророссийски настроенных фанатов, и стала одинокой и всеми забытой.

"Сама Алла представляет, кем она стала для российской публики? Ненависти нет. Напрасно она упрекала в ней "рабов" и "холопов". Она - призрак светлого советского прошлого, который превратился в живое, но потустороннее существо, забирающее в замки с горгульями в деревнях молодых мужчин. Теперь, к кому ни прикоснется, на того сыплются проклятия", - цитируют рашистского политика СМИ.

Ранее стало известно, что определилась судьба сказочного замка Пугачевой и Галкина в подмосковном поселке Грязь, которым очень интересуются российские власти после отъезда звездной пары из РФ.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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