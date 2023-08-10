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"Потому что у меня есть ты": Монатик трогательно поздравил жену с днем рождения

Дмитрий Видоменко
10 августа 2023, 17:13 обновлено 10 августа, 17:14
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Дмитрий Монатик показал видео с женой и двумя сыновьями. Певец специально посвятил супруге стихотворение в честь ее дня рождения.
Монатик
Монатик поздравил жену с ДР / коллаж Главред, фото Instagram

37-летний известный украинский эстрадный и поп-певец Дмитрий Монатик в очень трогательной форме поздравил с днем рождения свою супруг Ирину. Видео и соответствующее стихотворение музыкант выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Сегодня, по привычке, я буду самым счастливым в мире. Потому что у меня есть ты. Потому что у нас есть дети. И пусть я пример не самый лучший для будущих поколений и предков", — написал артист

На видео Монатик пляшет вместе с супругой Ириной и двумя сыновьями — Даниилом и Платоном.

видео дня

"С тобой дышится легче. С тобой крылья подходят к моим плечам. С тобой я собой являюсь наконец. И в конце концов, сегодня день, когда появился человек, без которого я человека остатки", — подытожил певец.

Напомним, маленький мальчик, 3-летний Лео Буша из города Ирпень, стал звездой соцсетей после того, как спел "Воины света" группы "Ляпис Трубецкой".

Позднее этот же малыш вместе со своим старшим братом Элвином спел песню поп-рок-группы "Антитела" - "Все красиво". Видео пения детей опубликовал их отец Александр на своей странице в социальной сети Instagram.

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