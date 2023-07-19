Монатик заступился за Ани Лорак: "Тут не потеряешься - все открыто"

Дима Monatik не спешит рубить с плеча с определением того, кого записывать в предатели Украины.

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Дмитрий Монатик предпочитает верить в лучшее. Даже в случае с Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/anilorak

Украинский певец и музыкант Дмитрий Монатик (Monatik) в интервью для Славы Демина высказал спорную позицию относительно Ани Лорак, которую в Украине считают предательницей.

Так артист отметил, что не может быть категоричным по отношению к Лорак. На вопрос Демина, считает ли Монатик певицу предательницей, тот колебался.

"Она молчунья. Целая песня есть о таких людях. Я не знаю - предательница? Наверное, это предательство. Промолчать, никак не среагировать, вилять. А это же не лес, тут не потеряешься - все открыто", - ответил артист.

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Также он предположил, что лояльно-молчаливая позиция относительно страны-оккупанта и ее зверств - это не мысли самой Ани Лорак. Кто-то может склонять ее к такому поведению, считает Монатик: "Мы же не знаем, возможно, у нее совсем другое окружение, которое говорит: "Молчи, не говори". Мне кажется, это окружение на нее повлияло".

Слава Демин отметил, что Monatik, вопреки дурной славе Ани Лорак, все же ищет для нее оправдание. На что артист философски заявил: "Я хочу верить в украинцев, что мы добрые".

Ранее Ани Лорак заклевали за то, как она "покатала на волнах толстые ляжки" - папарацци поймали певицу-предательницу в не лучшей физической форме во время отдыха на недорогом курорте.

Также Дмитрий Монатик рассказал о переходе на украинский язык и объяснил, почему ему не нравится термин "переобулся". Также артист выступил в интервью за "ласковую украинизацию".

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