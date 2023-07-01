Потерял слух: Популярный украинский певец оказался в больнице

Юрко Юрченко даже нашел плюсы в своем состоянии, так как не может слышать русский язык.

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Юрко Юрченко оказался в больнице / Фото Facebook/Yurcash

Украинский певец Юрко Юрченко сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.

На своей странице в Facebook, артист выложил собственное фото из больницы, где и рассказал, что же с ним случилось.

"На благотворительном концерте в Киеве для "Стальных женщин Азова" почти полностью потерял слух. Такой себе прикольчик для профессионального музыканта. Возможно переутомление, акубаротравма, последствия прошлых прилетов", - пишет Юрченко.

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На фото - Юрко Юрченко на больничной койке:

Он перечисляет минусы своего состояния, среди которых - отмена всех ближайших концертов и важных поездок. "И шумит и гудит, трещит, как порванный динамик. От резкого пения птички полыхаю, как от выстрела. Да и в тональность не попадаю", - рассказывает музыкант.

Юрченко также перечисляет плюсы своего состояния. В частности, он говорит, что не слышит ересь, которую еще несут вокруг на "мертвом языке ненавистного народа". "Интенсивная терапия на стационаре, поэтому верю в положительный прогноз лечения и в наших крутых эскулапов, загнавших меня сюда насильно и бережно вливающих мне в уши и в вены "витаминки", - добавляет он.

Напомним, ранее 31-летний сын российского актера оказался под окнами собственной квартиры со сковородкой в руках. Сообщается, что молодой мужчина злоупотреблял не только наркотиками, но и спиртными напитками.

Ранее 47-летняя российская актриса Чулпан Хаматова, которая одна из первых осудила жестокое нападение России на Украину, выехала из террористической России и судя по всему не собирается возвращаться.

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