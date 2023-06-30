Николай Ефремов злоупотребляет наркотиками и алкоголем. Его нашли под домом со сковородкой.

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Михаил Ефремов сидит в тюрьме за убийство/ Lifeshot

Сын пропутинского актера Михаила Ефремова, который сейчас сидит в тюрьме за убийство человека в пьяном ДТП, выпал из окна.

Как сообщает российское пропагандистское издание "Стархит", 31-летний сын актера оказался под окнами собственной квартиры со сковородкой в руках. Сообщается, что молодой мужчина злоупотреблял не только наркотиками, но и спиртными напитками.

Ефремов-младший стоял на учете у психиатра и пытался избавиться от зависимостей, но, видимо, не получилось.

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Состояние Николая Ефремова оценивается как крайне тяжелое. Ему сделали операцию, но его состояние не улучшается. Сегодня мужчину ввели в кому и подключили к ИВЛ. Кроме того, установили аппарат наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии. Сообщается, что от полученных травм у Николая открылось сильное кровотечение.

Напомним, ранее ранее росСМИ решили обратиться к гадалке, чтобы узнать, что ожидает Ефремова. Таролог уверенно заявила, что на свободу он в ближайшее время не выйдет - даже если суд примет соответствующее решение, его оспорит общественность.

Ранее скандальный актер пытался отмазаться от пьяного ДТП. Ефремов рассказал, что Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей (почти 564 тысячи гривен) на каждого из трех лжесвидетелей.

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