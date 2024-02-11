Потап улетел в далекую страну и рассказал, зачем это сделал

Известный украинский рэп-исполнитель и продюсер Потап (он же ‒ Алексей Потапенко) продолжает колесить по миру. Теперь его занесло в латиноамериканскую страну Колумбия, как стало понятно из потаповской страницы в Instagram.
Муж Насти Каменских показал фото из аэропорта Боготы и рассказал, что именно в Колумбии будет работать над созданием "новых суперхитов".
"Лечу в Колумбию — страну, которая определяет музыкальные тренды в Латинской Америке. Колумбийские артисты, такие как Shakira, J Balvin, Karol G и Maluma, — настоящие лидеры мировой музыкальной индустрии. И как продюсер, я имею чрезвычайную возможность познакомиться с этой страной и работать с лучшими авторами над созданием новых суперхитов", — рассказал подписчикам музыкант.
Напомним, ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.
В то же время блогер Беспалов убежден, что NK втянула мужа в любовный треугольник. Он раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Нормально потолстела: Каменских сделала неожиданное признание
- Каменских в гостях у Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом
- Блогер раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа