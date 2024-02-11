Потап улетел в далекую страну и рассказал, зачем это сделал

Потап прилетел в Колумбию и объяснил свой вояж по всему миру. Продюсер рассказал о том, что в этой стране планирует создавать новые хиты.

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Потап улетел, ни много, ни мало, в Колумбию / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский рэп-исполнитель и продюсер Потап (он же ‒ Алексей Потапенко) продолжает колесить по миру. Теперь его занесло в латиноамериканскую страну Колумбия, как стало понятно из потаповской страницы в Instagram.

Муж Насти Каменских показал фото из аэропорта Боготы и рассказал, что именно в Колумбии будет работать над созданием "новых суперхитов".

"Лечу в Колумбию — страну, которая определяет музыкальные тренды в Латинской Америке. Колумбийские артисты, такие как Shakira, J Balvin, Karol G и Maluma, — настоящие лидеры мировой музыкальной индустрии. И как продюсер, я имею чрезвычайную возможность познакомиться с этой страной и работать с лучшими авторами над созданием новых суперхитов", — рассказал подписчикам музыкант.

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Напомним, ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.

В то же время блогер Беспалов убежден, что NK втянула мужа в любовный треугольник. Он раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа.

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