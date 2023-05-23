Потап показал фото с тайной свадьбы с Настей Каменских - певица проигнорировала

Потап и Настя Каменских отмечают очередную годовщину брака, но романтическое настроение мужа NK не разделила.

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Потап поздравил Настю Каменских с годовщиной свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Союз Потапа и Насти Каменских пользует повышенным интересом на протяжении всего его существования: сперва коллеги, затем - друзья, после - супруги. Вместе дуэт прошел длинный путь, который закончился свадьбой.

Сегодня, в день пятой годовщины их бракосочетания, Потап поздравил супругу с их общим праздником редким свадебным фото на своей странице в Instagram. "5-я годовщина нашей свадьбы, детка, спасибо за все эти годы счастья и любви. Люблю тебя еще больше", - подписал фото музыкант.

Примечательно, что кадр был сделан в Лас-Вегасе в 2017 году, когда артисты сыграли тайную свадьбу. Официальная роспись Потапа и Насти состоялась в 2018-ом, а красивую церемонию с белым платьем и пышной вечеринкой они провели в мае 2019-го года.

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Таким образом Потап и Настя Каменских могут праздновать сразу три праздника в честь создания семьи.

Стоит отметить, что ответного поздравления продюсеру от певицы не последовало. NK даже не прокомментировала романтический пост мужа, что вызвало у поклонников новую волну переживаний о том, не разошлись ли артисты.

Потап и Настя Каменских на тайной церемонии бракосочетания в Лас-Вегасе / instagram.com/realpotap

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