Потап показал фото с тайной свадьбы с Настей Каменских - певица проигнорировала

Союз Потапа и Насти Каменских пользует повышенным интересом на протяжении всего его существования: сперва коллеги, затем - друзья, после - супруги. Вместе дуэт прошел длинный путь, который закончился свадьбой.
Сегодня, в день пятой годовщины их бракосочетания, Потап поздравил супругу с их общим праздником редким свадебным фото на своей странице в Instagram. "5-я годовщина нашей свадьбы, детка, спасибо за все эти годы счастья и любви. Люблю тебя еще больше", - подписал фото музыкант.
Примечательно, что кадр был сделан в Лас-Вегасе в 2017 году, когда артисты сыграли тайную свадьбу. Официальная роспись Потапа и Насти состоялась в 2018-ом, а красивую церемонию с белым платьем и пышной вечеринкой они провели в мае 2019-го года.
Таким образом Потап и Настя Каменских могут праздновать сразу три праздника в честь создания семьи.
Стоит отметить, что ответного поздравления продюсеру от певицы не последовало. NK даже не прокомментировала романтический пост мужа, что вызвало у поклонников новую волну переживаний о том, не разошлись ли артисты.
Ранее стало известно, кем победительница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Катя Лозовицкая заменила Алекса Топольского - модель показала романтику с новым бойфрендом.
Также продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк после каминг-аута рассказал, чем занимается и в какой индустрии работает его избранник.
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