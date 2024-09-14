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Постаревший Жигунов сильно сдал после смерти Заворотнюк

Алена Кюпели
14 сентября 2024, 12:03
133
Актеру приписывают страдания за умершей Анастасией Заворотнюк.
Сергей Жигунов проигнорировал смерть своей некогда любимой женщины
Сергей Жигунов переживает смерть своей некогда любимой женщины / Коллаж Главред, фото Instagram/ zhigunov_sergey, KP.ru

Российский актер Сергей Жигунов, который несколько лет играл в ситкоме "Моя прекрасная няня" и был сильно влюблен в российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которая умерла от рака головного мозга, поделился свежим фото.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, Жигунов опубликовал фото, которое его поклонники связали со смертью Заворотнюк. На фото он выглядит сильно постаревшим, бледным и уставшим.

Подписчики артиста полагают, что Жигунов тяжело переносит смерть любимой женщины. К слову, он таки появился на похоронах Заворотнюк, но сделал это практически тайно. Его даже не удалось сфотографировать на церемонии прощания.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк?

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Жигунов сильно сдал
Жигунов сильно сдал / Фото 7 Дней

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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