Ольга Бузова / Instagram

В последнее время складывается ощущение, что после отъезда украинских артистов из России, на эстраде РФ осталась лишь одна "звезда" Оля Бузова, бывшая телеведущая популярного слабоумного шоу, а теперь такая же, как и это шоу, певица.

Недавно в сеть слили видео, где звезда номер 1 поет в живую на концерте.

По информации телеграмм канала "Звездач", видео сняли из аппаратной во время концерта "певицы". Люди, сидящие за мониторами открыто смеются с такого пения.

Напомним, ранее Бузова заявила, что люксовый бренд Chanel должен вернуть ей деньги за все купленные ею сумки за "честно заработанные деньги".

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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Бузова, которая также как и большинство российских селебритиз игнорирует зверства российской армии в Украине и фактически поддерживает нападение россии на Украину, считает французский дом моды "нацистским" и еще больше гордится своей страной-убийцей.