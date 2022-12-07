Последняя любовь принцессы Дианы изменял ей с двумя моделями

Доди аль-Файед не был верен Леди Ди - последний роман Королевы Сердец оказался не таким уж идеальным.

Принцесса Диана и Доди аль-Файед разбились в ДТП 25 лет назад / wikipedia.org

Леди Диана Спенсер, бывшая жена ныне правящего короля Великобритании Чарльза III и мама первых наследников, принца Уильяма и принца Гарри, погибла в результате автокатастрофы в Париже 31 августа 1997 года. Вместе с ней скончались водитель Анри Поль и ее возлюбленный - Доди аль-Файед, сын египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда.

Леди Ди и Доди познакомились в июне 1997 года. Между ними вспыхнул бурный роман, который привлекал внимание папарацци. История их любви была романтичной, стремительной и трагичной.

За аль-Файедом ходила слава ловеласа, которая, впрочем, мало беспокоила влюбленную принцессу. Как оказалось, зря. Недавно в документальном шоу о жизни египетского миллиардера "Доди: последние дни плэйбоя" выяснилось, что летом 1997 года он крутил роман с еще двумя женщинами.

Одной из них оказалась Энни Кардон, бывшая модель Playboy, которая сейчас занимается борьбой за женские права. Она рассказала, что познакомилась с Доди летом 1996 года. "Я не говорила о своих отношениях с Доди в течение 25 лет, потому что в то время, когда произошла авария, я не чувствовала, что это уместно. Но сейчас я поняла, что пришло время сказать правду, выйти вперед и поговорить о том, кем он был на самом деле, о человеке, которого я любила", - цитирует Кардон Daily Mail.

Бывшая модель призналась, что летом 1997 года почувствовала, что у нее появилась соперница. "Я чувствовала - есть кто-то еще. Кто-то другой и очень крутой. Он стал другим, когда мы были вместе с ним физически. Мне этого было не достаточно. Это была не та жизнь, которую я хотела. Я решила расстаться с ним. Я пришла к нему и сказала: "Это американские горки, на которых я больше не хочу находиться. Я люблю тебя, но я больше не хочу быть с тобой. Я заслуживаю лучшего". Он упал на пол. Он рыдал, умолял меня остаться и дать ему еще один шанс… Я просто не могла поверить в то, что видела", - вспоминает она.

Также Кардон рассказала, что параллельно с ней и Леди Ди Доди крутил роман с моделью Келли Фишер, которая утверждала, что была помолвлена с миллиардером: "Я была шокирована, когда увидела эту женщину, которая заявила, что была помолвлена с моим парнем, когда мы были вместе. Это открыло мне глаза".

Энни Кардон в молодости / facebook.com/anniewcardone

Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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