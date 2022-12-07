Последняя любовь принцессы Дианы изменял ей с двумя моделями

Леди Диана Спенсер, бывшая жена ныне правящего короля Великобритании Чарльза III и мама первых наследников, принца Уильяма и принца Гарри, погибла в результате автокатастрофы в Париже 31 августа 1997 года. Вместе с ней скончались водитель Анри Поль и ее возлюбленный - Доди аль-Файед, сын египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда.
Леди Ди и Доди познакомились в июне 1997 года. Между ними вспыхнул бурный роман, который привлекал внимание папарацци. История их любви была романтичной, стремительной и трагичной.
За аль-Файедом ходила слава ловеласа, которая, впрочем, мало беспокоила влюбленную принцессу. Как оказалось, зря. Недавно в документальном шоу о жизни египетского миллиардера "Доди: последние дни плэйбоя" выяснилось, что летом 1997 года он крутил роман с еще двумя женщинами.
Одной из них оказалась Энни Кардон, бывшая модель Playboy, которая сейчас занимается борьбой за женские права. Она рассказала, что познакомилась с Доди летом 1996 года. "Я не говорила о своих отношениях с Доди в течение 25 лет, потому что в то время, когда произошла авария, я не чувствовала, что это уместно. Но сейчас я поняла, что пришло время сказать правду, выйти вперед и поговорить о том, кем он был на самом деле, о человеке, которого я любила", - цитирует Кардон Daily Mail.
Бывшая модель призналась, что летом 1997 года почувствовала, что у нее появилась соперница. "Я чувствовала - есть кто-то еще. Кто-то другой и очень крутой. Он стал другим, когда мы были вместе с ним физически. Мне этого было не достаточно. Это была не та жизнь, которую я хотела. Я решила расстаться с ним. Я пришла к нему и сказала: "Это американские горки, на которых я больше не хочу находиться. Я люблю тебя, но я больше не хочу быть с тобой. Я заслуживаю лучшего". Он упал на пол. Он рыдал, умолял меня остаться и дать ему еще один шанс… Я просто не могла поверить в то, что видела", - вспоминает она.
Также Кардон рассказала, что параллельно с ней и Леди Ди Доди крутил роман с моделью Келли Фишер, которая утверждала, что была помолвлена с миллиардером: "Я была шокирована, когда увидела эту женщину, которая заявила, что была помолвлена с моим парнем, когда мы были вместе. Это открыло мне глаза".
Ранее жена принца Гарри Меган Маркл, которая не особенно любит показывать своих детей на публике, случайно засветила изображение своего первенца Арчи Маунтбеттен-Виндзора.
Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".
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