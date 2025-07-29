После скандала с гендиректором: Месси "поймали" на концерте Coldplay с горячей брюнеткой

Лионель Месси покорил своей простотой.

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Лионель Месси - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лионель Месси

Вы узнаете:

Лионель Месси побывал на концерте Coldplay

С кем он там был

Знаменитый футболист Лионель Месси и его жена Антонела посетили концерт группы Coldplay в Майами, во время которого попали в объектив Kiss Cam.

Как показали в соцсетях, супруги находились в VIP-секторе арены и стали настоящими звездами концерта.

видео дня

Футболист улыбался и помахал публике рукой, а Антонела мило улыбалась рядом с мужем. Пара не поцеловалась, но на трибунах было слышно: "Messi! Messi! Messi!".

Лионель Месси с женой / фото: скрин видео

Также лидер Coldplay Крис Мартин сразу обратился к спортсмену.

"О, Лео, мой прекрасный брат. Ты и твоя жена выглядите потрясающе. Спасибо, что пришли на наш концерт. Ты - спортсмен номер один всех времен", - сказал Крис.

Напомним, совсем недавно после концерта Coldplay разгорелся скандал, ведь в объектив Kiss Cam попали генеральный директор стартапа Astronomer Энди Байрона в обнимку с директором по персоналу Кристин Кебот, которая оказалась его любовницей.

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