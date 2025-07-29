После скандала с гендиректором: Месси "поймали" на концерте Coldplay с горячей брюнеткой

Вы узнаете:
- Лионель Месси побывал на концерте Coldplay
- С кем он там был
Знаменитый футболист Лионель Месси и его жена Антонела посетили концерт группы Coldplay в Майами, во время которого попали в объектив Kiss Cam.
Как показали в соцсетях, супруги находились в VIP-секторе арены и стали настоящими звездами концерта.
Футболист улыбался и помахал публике рукой, а Антонела мило улыбалась рядом с мужем. Пара не поцеловалась, но на трибунах было слышно: "Messi! Messi! Messi!".
Также лидер Coldplay Крис Мартин сразу обратился к спортсмену.
"О, Лео, мой прекрасный брат. Ты и твоя жена выглядите потрясающе. Спасибо, что пришли на наш концерт. Ты - спортсмен номер один всех времен", - сказал Крис.
Напомним, совсем недавно после концерта Coldplay разгорелся скандал, ведь в объектив Kiss Cam попали генеральный директор стартапа Astronomer Энди Байрона в обнимку с директором по персоналу Кристин Кебот, которая оказалась его любовницей.
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