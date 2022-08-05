После постельного видео с Владимиром Дантесом Даша Кацурина рассказала о важном решении

Даша Кацурина рассказала о важном решении / instagram.com/dasha_katsurina

Украинская дизайнерка и ресторатор Даша Кацурина, которой приписывают роман с Владимиром Дантесом, является матерью двоих маленьких детей. Последние события вынудили ее принять важное жизненное решение, о котором она рассказала на своей странице в Instagram.

Даша, после постельного видео с Дантесом, которое приковало к себе взгляды тысячи любопытных фанатов, пришла к выводу, что ей пора менять место жительства, по крайней мере на ближайшее время.

Кацурина, как и множество украинских женщин, из-за войны покидает Украину. Дизайнерка планирует жить на две страны, но все, что касается ее детей, будет пока происходить в Польше, которую она выбрала из-за удобного транспортного сообщения с Киевом.

"Это было очень тяжелое решение. И связано оно на 98% с безопасностью детей. Я никогда не хотела эмигрировать. Я очень хочу домой. Но сейчас я стараюсь находить плюсы и для себя. Это возможность для роста, повторяю я себе каждый день, когда тяжело", - поделилась своими эмоциями Кацурина.

Что по этому поводу думает близкий друг и предполагаемый любовник Кацуриной, украинский певец Владимир Дантес, пока неизвестно. Обычно он ставит лайки под постами Даши одним из первых, однако новость о ее переезде он оставил без внимания.

Даша Кацурина рассказала о важном решении / instagram.com/dasha_katsurina

Ранее певец Владимир Дантес раскрыл подробности расставания с Надей Дорофеевой. Артист признался, что их отношения были самыми публичными в его жизни и впредь это не повторится.

Экстрасенс Макс Гордеев на этот счет имеет свое мнение: он считает, что нестандартные любовные утехи привели к "рокировке" в паре Дантеса и Дорофеевой.

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