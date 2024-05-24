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После 28 лет брака: Ольга Сумская поймала мужа в постели с известной актрисой

Элина Чигис
24 мая 2024, 12:46
1471
Ольга Сумская показала, как застукала своего мужа с актрисой в постели во время репетиции спектакля.
Ольга Сумская, Виталий Борисюк
Ольга Сумская рассмешила поклонников видео с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Украинская актриса Ольга Сумская показала, как проходит подготовка к спектаклю во время отключения света в Киеве.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала шутливое видео, на котором показала своего мужа Виталия Борисюка с актрисой Ольгой Атанасовой, с которыми она играет в комедии "Врем чистую правду".

видео дня

Артисты разыграли сценку, как будто Ольга "застукала" мужа с Ольгой, а он, в свою очередь, начал испуганно оправдываться.

"Это не я! Это не я!", - начал повторять Борисюк, после чего артисты от души посмеялись.

Виталий Борисюк оказался в постели с Ольгой Атанасовой
Виталий Борисюк оказался в постели с Ольгой Атанасовой / фото: скрин instagram.com/olgasumska/?hl=uk

Кто такая Ольга Сумская?

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Ольга Сумская - последние новости по теме

Отметим, ранее Ольга Сумская поздравила своего бывшего мужа Паперного с 73-летием. В качестве открытки она сделала коллаж из двух фото: первое - ее сэлфи с Евгением Васильевичем, второе - снимок актера с дочерью-молчуньей.

А также Ольга Сумская всячески отстаивает честь свей старшей дочери Антонины Паперной, которая живет в РФ, дескать остается в стране-агрессоре она исключительно из страха за жизни детей и свою собственную.

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