После 28 лет брака: Ольга Сумская поймала мужа в постели с известной актрисой

Украинская актриса Ольга Сумская показала, как проходит подготовка к спектаклю во время отключения света в Киеве.
На своей странице в соцсетях артистка опубликовала шутливое видео, на котором показала своего мужа Виталия Борисюка с актрисой Ольгой Атанасовой, с которыми она играет в комедии "Врем чистую правду".
Артисты разыграли сценку, как будто Ольга "застукала" мужа с Ольгой, а он, в свою очередь, начал испуганно оправдываться.
"Это не я! Это не я!", - начал повторять Борисюк, после чего артисты от души посмеялись.
Кто такая Ольга Сумская?
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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Отметим, ранее Ольга Сумская поздравила своего бывшего мужа Паперного с 73-летием. В качестве открытки она сделала коллаж из двух фото: первое - ее сэлфи с Евгением Васильевичем, второе - снимок актера с дочерью-молчуньей.
А также Ольга Сумская всячески отстаивает честь свей старшей дочери Антонины Паперной, которая живет в РФ, дескать остается в стране-агрессоре она исключительно из страха за жизни детей и свою собственную.
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