После 20 лет отношений: Энрике Иглесиас и Анна Курникова тайно сыграли свадьбу

Одна из самых загадочных пар все же решилась завязать узелок.

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Энрике Иглесиас и Анна Курникова поженились / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Певец Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова в многочисленных интервью заявляли, что никогда не свяжут себя узами брака. Пара вместе с 2001 года, и, похоже, все-таки нарушила обещание.

Об это сообщает издание Marca. Старший брат артиста, певец Хулио Иглесиас-младший, в эфире шоу Sonsoles Oneg случайно проговорился о том, что Энрике и Анна Курникова теперь официально муж и жена.

Подробностей Хулио не сообщил, а звездная пара такие новости не комментировала - свои отношения они редко обсуждают публично. В их социальных сетях не встретишь совместных фото - лишь снимки детей, концертов и светских мероприятий.

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Энрике Иглесиас и Анна курникова познакомились в 2001 году - спортсменка приняла участие в съемках клипа певца на песню "Escape". В 2004 году в светских кругах стали ходить слухи о помолвке пары, которые, впрочем, не подтвердились.

В 2017 году у Курниковой и Иглесиаса родились двойняшки, сын Николас и дочь Люси, а 3 года спустя - дочь Мэри.

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также Надя Дорофеева оказалась в пикантном положении, когда ее и Мишу Кацурина, ее нынешнего возлюбленного, застали в ЦНАПе после слухов о том, что пара связала себя узами брака.

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