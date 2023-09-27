Positiff назвал имя женщины, которая "испортила" его отношения с Потапом

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Positiff, Позитив, Алексей Завгородний / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Украинский певец Positiff (Алексей Завгородний) заговорил о своей дружбе с продюсером и исполнителем Потапом, а именно о том, почему у него испортились отношения с давним другом.

программе "Ближе к звездам", артист рассказал, что на его многолетнюю дружбу с Потатом могли повлиять отношения и развод Завгороднего бывшей женой, дизайнером Анной Андрийчук, которая является близкой подругой Каменских. До войны она часто появлялась в сториз у Каменсих и была частой гостей их с Потапом дома.

"Я не работаю с ним (Потапом – прим.ред.). Мы просто видимся. "Привет-привет, как ты?" Никаких обид друг на друга, просто оно как-то сложилось. И ковид был, и у нас было мало концертов, мало конекта. Вначале он занимался Надей, потом - Настей, потом - собой. Я был сам по себе. Я думаю, что на многое повлияло, например, мое расставание с Аней, с женщиной, потому что она лучшая подружка Насти. Ну никто об этом не говорил, что там и как, но я думаю, что где-то внутренне оно такое", - поделился артист.

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Также по словам артиста, они мало общаются с бывшей женой, потому как, по мнению Завгороднего, ей так будет легче "отпустить".

"Несколько раз переписывались, спрашивали как, что. Я понимаю, что, может, ей не хочется, ей, может, хочется забыть о той жизни. И мне кажется, что ей было сложно, если бы она меня видела каждый день, или я ей наяривал, звонил, писал. Я не думаю, что это правильно. Мне кажется, что нужно было просто отпустить", – добавил Позитив.

Напомним, ранее украинский певец Positiff (Алексей Завгородний) попал в скандал, когда на шоу Владимира Остапчука "Мекнув - питайте" вместе с Богданом Буше принял участие в обсуждению волос на теле женщины. Мужчины вместе пришли к выводу, что потенциальная партнерша для них не может быть "10 из 10", если она не делает депиляцию.

Отметим, ранее также Positiff Завгородний рассказал про измены в первом браке и вторую свадьбу.

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