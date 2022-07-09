"Пора проснуться от пропаганды": популярный в России певец заступился за Украину

Певец объективно оценил, как на самом деле обстоят дела в Украине. Фото https://solenka.info/

Эстрадный исполнитель из Латвии, участник музыкальных конкурсов Интарс Бусулис, который популярен, в частности, в россии, высказался в отношении войны в Украине, которую жестоко развязала россия.

Как сообщает Solenka.info, Интарс Бусулис обратился к поклонникам в РФ, призвав их бороться с агрессией на Украине. Певец считает, что украинский народ проявляет себя смело и бесстрашно.

"Друзья, я вам прощаю, вы не виноваты в этом. Виновата пропаганда, которая вас мучила очень много-много лет", — отмечает Бусулис.

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Как рассказал певец, он и сам виноват в том, что происходит вокруг, ведь он принимал участие в шоу, которое транслировалось по крупным российским телеканалами после новостей, наполненных враньем.

Как говорит Бусулис, своим участием в шоу он давал людям надежду и заставлял думать, что все хорошо, но на самом деле это не так.

Бусулис считает, что гражданам России пора проснуться от пропаганды и не верить в то, что им говорят. Певец призывает людей выходить на митинги, не молчать и бороться с агрессией в Украине.

Отметим, ранее музыкальный критик Александр Фадеев заявил, что Земфира обосновалась в Париже и в РФ больше не вернется.