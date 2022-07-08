Российский музыкальный критик назвал российскую певицу, которая навсегда покинула РФ

Земфира не собирается возвращаться на родину/ УНИАН

Музыкальный критик Александр Фадеев заявил, что Земфира обосновалась в Париже и в РФ больше не вернется.

Как сообщил он изданию Solenka.info, после начала войны россии в Украине 45-летняя российская рок-певица раскритиковала действия российских властей и уехала из страны.

Напомним, в россии уральским школьникам запретили играть песни Земфиры и "Мумий Тролля" — из-за слов "граната", "убивают" и "стреляют".

Как сообщается в Телеграмм-канале Вечерние ведомости, 11-классники из гимназии в Екатеринбурге репетировали для выпускного концерта песни "Владивосток 2000" и "До свидания, мой любимый город".