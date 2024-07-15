Популярный украинский шоумен оказался под капельницей

Украинский шоумен Никита Добрынин не на шутку испугал своих поклонников. В своем блоге в Instgram он опубликовал фото на кушетке из медицинского кабинета.
Ведущему, который, по всей видимости, мог сохранять комфортное сидячее положение, поставили капельницу. "Вот это у меня продуктивное начало недели", - посетовал Добрынин.
В кабинете у врача он пробыл чуть более часа. Затем написал, что ему предписали выпить лекарство и отпустили. Тогда шоумен вернулся к работе.
Никита Добрынин не стал уточнять, связана ли капельница с проблемами со здоровьем, или же он просто решил "поставить" себе витаминный укрепляющий комплекс для поддержания тонуса во время аномальной жары.
Кто такой Никита Добрынин?
Никита Добрынин (настоящее имя - Влад Вакулович) - украинский теле- и радиоведущий (хит-парад "Золотой Граммофон на М1, "Майдан’s", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" и пр.), журналист. Был главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк" (9 сезон).
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