Популярный певец уволился из ВСУ и объяснил, почему так решил

Фронтмен группы ТИК Виктор Бронюк рассказал, что уволился из Вооруженных сил Украины. Он служил в армии 1 год и 2 месяца, и вступил на службу еще в начале полномасштабной войны.
В эфире "Ранок у великому місті" музыкант рассказал о том, что вынужден был покинуть войска, потому что не было другого выбора. У отца музыканта инвалидность первой группы, и он вынужден за ним ухаживатью.
"Я уволился, у меня отец инвалид первой группы. Он перенес инсульт. Я теоретически мог и не уходить. Такое было время, я прослужил год и два месяца, и как бы ситуация требовала немного больше времени уделять", - подчеркнул Бронюк.видео дня
Звезды в Вооруженных силах Украины – кто уже в рядах армии:
Писатель и музыкант Сергей Жадан ранее вступил в Нацгвардию и показал первые кадры с обучения. Жадан проходит службу в батальоне Хартия.
Актриса Мария Агапитова вступила в ряды ВСУ. Девушка еще в 2022 году хотела отправиться в армию, но стала военнослужащей позже. Агапитова показала соответствующий фотоснимок.
Лидер популярной группы вступил в Вооруженные силы и рассказал о мобилизации: в частности, фронтмен группы-участника Национального отбора на Евровидение-2022 Our Atlantic Виктор Байда признался, что как попал в войска – его "запаковал патруль полиции".
Кто такой Виктор Бронюк?
Виктор Владимирович Бронюк (род. 24 марта 1979, с. Соколова, Хмельницкий район, Винницкая область) - украинский музыкант, лидер группы ТиК, сообщает "Википедия". За 19 лет существования группы выпустил 5 студийных альбомов. Занимается благотворительностью.
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