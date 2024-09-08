Популярную украинскую певицу и блогершу ограбили на греческом курорте

Анна Тринчер пожаловалась на вора, который отнял у нее очень ценную вещь.

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Анна Тринчер новости - Анну Тринчер ограбили в Греции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

В начале августа украинская певица и блогерша Анна Тринчер едва не лишилась драгоценностей на сумму более 200 тыс. гривен. А у же через месяц с ней снова произошло досадное происшествие.

Во время отдыха на одном из греческих курортов артистка стала жертвой ограбления. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

У Тринчер украли беспроводные наушники. Более того - ей даже удалось отследить передвижения вора при помощи геолокации, однако вернуть полезный гаджет было невозможно. Недолго погоревав Анна решила отпустить ситуацию, выразив надежду, что это потеря вернется к ней более приятными приобретениями.

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"У меня украли AirPods. Сначала человек слушает музыку в метре от моей комнаты возле бассейна. Впоследствии он в аэропорту слушает какую-то Рианну и наслаждается солнышком, не подозревая, что я за ним слежу. Я просто не понимаю, как можно было взять мои AirPods и сейчас куда-то ехать. Неприятно, но, как говорит моя бабушка, лучше деньгами. Поэтому я делаю йогу воображения и растягиваю свой финансовый поток и ограничения в моей голове", - поделилась Анна Тринчер.

Анна Тринчер новости - Анну Тринчер ограбили в Греции / instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер новости - Анну Тринчер ограбили в Греции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер новости - Анну Тринчер ограбили в Греции / instagram.com/annatrincher_official

Кто такая Анна Тринчер? Анна Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона шоу "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа", сообщает "Википедия".

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