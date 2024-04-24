Российского актера срочно госпитализировали с женой в тяжелом состоянии

Его жена оказалась в больнице из-за сердечной недостаточности.

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Российский актер-путинист Ярмольник оказался на больничной койке / Коллаж Главред, фото Mash, Pixabay

Российского актера, который поддержал военное вторжение террористической России в Украину Леонида Ярмольника и его жену Оксану экстренно госпитализировали в Москве.

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash, у ведущего случился гипертонический криз, у его супруги - хроническая сердечная недостаточность.

Пропагандисты добавляют, что пару дней назад оба пожаловались на слабость и головную боль. У Оксаны Ярмольник повышалось давление до критических значений - 250. Ей дважды вызывали скорую. У Леонида за последние несколько суток был сильный кашель и также повышалось давление, но не до таких критических значений.

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Кто такой Леонид Ярмольник Леонид Ярмольник - советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, теле- и радиоведущий, общественно-политический деятель.

"По нашей информации, сейчас супруги в больнице под наблюдением врачей", - добавляет медиа.

Телеграмм-канал сообщил о госпитализации Ярмольника / Скриншот Mash

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Напомним, 16 апреля в возрасте 56 лет умер Дмитрий Капранов - украинский писатель, публицист, музыкант, общественный и культурный деятель. Он имел проблемы с сердцем, которые в последствии и привели литератору к трагическому финалу.

Ранее также в террористической России скончался советский и российский актер Виктор Степанов. Артист скончался в возрасте 77 лет в Москве. Сообщается, что Степанов продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием почек и хроническим обострением болезни легких.

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