Популярная советская артистка оказалась в реанимации на грани

Светлану Дружинину госпитализировали накануне вечером.

https://stars.glavred.info/populyarnaya-sovetskaya-artistka-okazalas-v-reanimacii-na-grani-10592123.html Ссылка скопирована

Cветлана Дружинина оказалась в больнице / Коллаж Главред, фото Стархит

88-летняя советская и российская актриса и режиссер популярного фильма о Гардемаринах Светлана Дружинина оказалась в тяжелом состоянии в реанимации.

По данным российских пропагандистских СМИ, актриса борется с раком легких и сообщается, что на фоне неизлечимого заболевания у нее появились осложнения.

Актриса накануне вечером почувствовала себя плохо, поэтому вызвала скорую помощь. Приехавшие медики осмотрели Светлану Дружинину и предложили ей госпитализацию в ГКБ №67 им. Ворохобова.

видео дня

"Дружинину забрали в больницу из дома вечером 27 августа", — уточнил инсайдер.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее стало известно о том, что мама популярной американской певицы Мэрайи Кэри Патриция и сестра Элисон умерли в один и тот же день на выходных.

Ранее звезда "Пиратов Карибского моря", голливудская актриса Кира Найтли, рассказала про неизлечимое расстройство дочери, которое девочка унаследовала от своей звездной матери.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред