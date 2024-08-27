Популярная советская артистка оказалась в реанимации на грани

88-летняя советская и российская актриса и режиссер популярного фильма о Гардемаринах Светлана Дружинина оказалась в тяжелом состоянии в реанимации.
По данным российских пропагандистских СМИ, актриса борется с раком легких и сообщается, что на фоне неизлечимого заболевания у нее появились осложнения.
Актриса накануне вечером почувствовала себя плохо, поэтому вызвала скорую помощь. Приехавшие медики осмотрели Светлану Дружинину и предложили ей госпитализацию в ГКБ №67 им. Ворохобова.
"Дружинину забрали в больницу из дома вечером 27 августа", — уточнил инсайдер.
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Напомним, ранее стало известно о том, что мама популярной американской певицы Мэрайи Кэри Патриция и сестра Элисон умерли в один и тот же день на выходных.
Ранее звезда "Пиратов Карибского моря", голливудская актриса Кира Найтли, рассказала про неизлечимое расстройство дочери, которое девочка унаследовала от своей звездной матери.
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