"Понимаю Надю": Кацурин вышел на сцену с Дорофеевой и сделал громкое заявление

Вы узнаете:
- Миша Кацурин поддержал Надю Дорофееву на концерте
- Что он сказал зрителям
Вчера, 12 апреля, в киевском Дворце Спорта прошел масштабный концерт украинской популярной певицы Нади Дорофеевой.
Открывал действие актер и ведущий Евгений Янович, он разогрел публику и спросил у зрителей, кто приехал на концерт из других городов и услышал бурную реакцию публики, сообщает Главред.
"Серьезно? Как там приложение Укрзалізниці, работает?" - пошутил Янович.
Смотрите видео, как Евгений Янович открывал концерт Нади Дорофеевой:
Настоящим сюрпризом для зрителей стало то, что на сцену вышел муж Нади – ресторатор Миша Кацурин и спел вместе с ней песню "Немає мережі", а также он сказал много приятных слов жене и пара поцеловалась.
"Я теперь понимаю Надю, кажется, она чувствует себя абсолютно счастливой. Спасибо вам за то, что делаете мою жену абсолютно счастливой", - отметил Кацурин.
Смотрите видео, как Миша Кацурин пел на концерте Нади Дорофеевой:
Это был его первый в жизни выход на сцену и он не только пел, но и играл на гитаре.
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Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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