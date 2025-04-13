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"Понимаю Надю": Кацурин вышел на сцену с Дорофеевой и сделал громкое заявление

Элина Чигис
13 апреля 2025, 13:22
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Миша Кацурин поддержал жену на сцене.
Миша Кацурин, Надя Дорофеева
Миша Кацурин на концерте Нади Дорофеевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Надя Дорофеева

Вы узнаете:

  • Миша Кацурин поддержал Надю Дорофееву на концерте
  • Что он сказал зрителям

Вчера, 12 апреля, в киевском Дворце Спорта прошел масштабный концерт украинской популярной певицы Нади Дорофеевой.

Открывал действие актер и ведущий Евгений Янович, он разогрел публику и спросил у зрителей, кто приехал на концерт из других городов и услышал бурную реакцию публики, сообщает Главред.

видео дня

"Серьезно? Как там приложение Укрзалізниці, работает?" - пошутил Янович.

Смотрите видео, как Евгений Янович открывал концерт Нади Дорофеевой:

Евгений Янович на концерте Нади Дорофеевой
Евгений Янович на концерте Нади Дорофеевой / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Настоящим сюрпризом для зрителей стало то, что на сцену вышел муж Нади – ресторатор Миша Кацурин и спел вместе с ней песню "Немає мережі", а также он сказал много приятных слов жене и пара поцеловалась.

"Я теперь понимаю Надю, кажется, она чувствует себя абсолютно счастливой. Спасибо вам за то, что делаете мою жену абсолютно счастливой", - отметил Кацурин.

Смотрите видео, как Миша Кацурин пел на концерте Нади Дорофеевой:

Миша Кацурин и Надя Дорофеева на сцене
Миша Кацурин и Надя Дорофеева на сцене / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Это был его первый в жизни выход на сцену и он не только пел, но и играл на гитаре.

инфографика Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, певица Настя Каменских показала поклонникам фотографии с новой фотосессии, которая прошла в Киеве. Настя позировала в интересном джинсовом костюме, дополнив образ высокими сапогами и выразительным макияжем.

А также Елена Тополя высказала свое мнение о поведении рэпера Потапа, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине. Она отметила, что каждый выбирает свой путь сам, но близкие беглеца могут повлиять на его скандальные вбросы.

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Кто такая Надя Дорофеева?

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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