Поможет в спасении жизней: певица Дуа Липа приобрела пикап для ВСУ

Виталий Кирсанов
21 апреля 2026, 14:55
На собранные деньги приобрели пикап, предназначенный для эвакуации раненых с передовой.
Дуа Липа приобрела пикап для ВСУ
Дуа Липа приобрела пикап для ВСУ / коллаж: Главред, фото: 1med.army, instagram.com/dualipa

  • Автомобиль передан Первому отдельному медицинскому батальону
  • Военные выразили благодарность всем причастным у покупке пикапа

Популярная британская певица Дуа Липа поддержала украинских военных и помогла приобрести транспорт для эвакуации раненых.

Благотворительную инициативу реализовали через платформу Service95, основанную артисткой. В рамках специального мероприятия были собраны средства, которые направили организации Driving Ukraine. С начала полномасштабной войны она занимается обеспечением украинцев медицинским и военным транспортом.

На собранные деньги приобрели пикап, предназначенный для эвакуации раненых с передовой. Автомобиль уже передан Первому отдельному медицинскому батальону, который оказывает неотложную помощь и вывозит пострадавших из зоны боевых действий.

В подразделении отметили, что такая помощь существенно усиливает их возможности и позволяет оперативнее спасать жизни на фронте.

Военные выразили благодарность всем причастным у покупке, подчеркнув, что новый транспорт станет важным ресурсом в выполнении задач по эвакуации.

"Спасибо Дуа Липе, Service95 и Driving Ukraine за этот мощный пикап… Он поможет нам в выполнении задач по спасению жизни", - говорится в сообщении военных.

Ранее Главред сообщал, что украинский шоумен Анатолий Анатолич напугал поклонников кадрами в кресле колесном. После участия в знаменитом Бостонском марафоне в США у ведущего буквально отказали ноги. По словам знаменитости, его мышцы просто перестали слушаться.

Также звезду "МастерШеф. Профессионалы" Виктора Шайдецкого уличили в переезде в Москву. Как стало известно из его профилей в соцсетях, повар обосновался в РФ в 2022 году и устроился в местный ресторан. Кулинар выбрал позицию молчания и не комментирует войну в Украине.

О персоне: Дуа Липа

Дуа Липа - популярная британская поп-певица косовского происхождения, автор песен и модель. Она является одной из главных звезд современной музыкальной сцены, обладательницей нескольких премий "Грэмми" и Brit Awards.

Родилась в Лондоне в семье этнических албанцев из Косово. Её имя "Дуа" в переводе с албанского означает "я люблю" или "хочу".

Её музыку часто характеризуют как "дарк-поп" или современное диско. Огромную популярность ей принес альбом "Future Nostalgia" (2020).

Начинала с публикации каверов на YouTube в 14 лет, после чего подписала контракт с лейблом Warner Bros. Records в 2015 году.

война в Украине ВСУ гуманитарная помощь Дуа Липа автомобили
