"Мне ничего не нужно": звезда "Иронии судьбы" жалуется на потерю памяти и одиночество

Кратко:
- Барбара Брыльска живет с кошкой по кличке Малютка
- Для актрисы сейчас главное - это спокойствие и хорошее самочувствие
Польская актриса, звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Барбара Брыльска заявила, что страдает от неизлечимой болезни. Ее слова приводят росСМИ.
По ее словам, заболевание постепенно прогрессирует и сказывается на качестве жизни.
"Я очень многое забываю, все больше и больше. Болезнь деформирует пальцы, и это причиняет боль", - призналась артистка.
Актриса отметила, что врачи не могут полностью избавить ее от недуга, поэтому сейчас главным желанием для нее остаются спокойствие и хорошее самочувствие.
Из-за плохого самочувствия актриса почти не выходит из квартиры, где живет в одиночестве. По ее словам, компанию ей составляет кошка по кличке Малютка.
"Много-много моих друзей уже ушло, умерли. Остался только сын и внуки. Мне уже ничего не нужно", - добавила Барбара.
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О персоне: Барбара Брыльска
Барбара Брыльска - польская актриса кино и театра. Ее карьера началась в 1956 году, и на данный момент на ее счету около 75 ролей в различных теле- и кинопроектах. Поддерживает Украину с 2014 года; в 2023 году выступила в защиту Лии Ахеджаковой, коллеги по "Иронии судьбы", после травли последней в стране-оккупанте из-за ее антивоенных высказываний.
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