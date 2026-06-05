"Мне ничего не нужно": звезда "Иронии судьбы" жалуется на потерю памяти и одиночество

Из-за плохого самочувствия Барбара Брыльска почти не выходит из квартиры, где живет в одиночестве.

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Барбара Брыльска жалуется на потерю памяти и одиночество / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru, скриншот

Кратко:

Барбара Брыльска живет с кошкой по кличке Малютка

Для актрисы сейчас главное - это спокойствие и хорошее самочувствие

Польская актриса, звезда фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Барбара Брыльска заявила, что страдает от неизлечимой болезни. Ее слова приводят росСМИ.

По ее словам, заболевание постепенно прогрессирует и сказывается на качестве жизни.

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"Я очень многое забываю, все больше и больше. Болезнь деформирует пальцы, и это причиняет боль", - призналась артистка.

Актриса отметила, что врачи не могут полностью избавить ее от недуга, поэтому сейчас главным желанием для нее остаются спокойствие и хорошее самочувствие.

Из-за плохого самочувствия актриса почти не выходит из квартиры, где живет в одиночестве. По ее словам, компанию ей составляет кошка по кличке Малютка.

"Много-много моих друзей уже ушло, умерли. Остался только сын и внуки. Мне уже ничего не нужно", - добавила Барбара.

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О персоне: Барбара Брыльска Барбара Брыльска - польская актриса кино и театра. Ее карьера началась в 1956 году, и на данный момент на ее счету около 75 ролей в различных теле- и кинопроектах. Поддерживает Украину с 2014 года; в 2023 году выступила в защиту Лии Ахеджаковой, коллеги по "Иронии судьбы", после травли последней в стране-оккупанте из-за ее антивоенных высказываний.

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