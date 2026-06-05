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"Кто-то безумный": Ричард Гир обвинил Трампа в уничтожении США

Виталий Кирсанов
5 июня 2026, 12:58
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Ричард Гир считает, что администрация Трампа начала демонтировать многие достижения, которые он считает важными для американского общества.
Ричард Гир обвинил Трампа в уничтожении США
Ричард Гир обвинил Трампа в уничтожении США / коллаж: Главред, фото: Википедия, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • Ричард Гир раскритиковал миграционную политику администрации Трампа
  • Актер испытывает стыд за отношение властей к мигрантам

Голливудский 76-летний актер Ричард Гир выступил с жесткой критикой президента США Дональда Трампа, обвинив его в подрыве демократических институтов страны. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время благотворительного мероприятия в Берлине, организованного фондом актера, Гир выразил обеспокоенность политической ситуацией в Соединенных Штатах. По его словам, нынешний американский лидер наносит серьезный ущерб государству и обществу.

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Актер также раскритиковал миграционную политику администрации Трампа. Он заявил, что испытывает стыд за отношение властей к мигрантам, которых, по его мнению, власти нередко представляют в негативном свете.

"Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что Америка может опуститься до такого уровня? Представляли ли вы себе, что кто-то настолько безумный станет президентом Соединенных Штатов и будет работать над разрушением страны?" - заявил Гир во время выступления.

По словам артиста, он считает себя частично ответственным за происходящее, поскольку, как утверждает, недостаточно активно предупреждал сограждан о последствиях политического курса Трампа. Гир также отметил, что с первых дней президентства нынешняя администрация начала демонтировать многие достижения, которые он считает важными для американского общества.

После победы Трампа на президентских выборах 2024 года актер вместе с супругой переехал в Испанию. Однако спустя год семья решила вернуться в США.

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О персоне: Ричард Гир

Ричард Гир - американский актёр. Лауреат премии "Золотой глобус" и номинант на премию "Эмми". По данным Википедии, Гир наиболее известен по ролям в фильмах "В поисках мистера Гудбара" (1977), "Дни жатвы" (1978), "Американский жиголо" (1980), "Офицер и джентльмен" (1982), "Клуб „Коттон"" (1984), "Красотка" (1990), "Первобытный страх" (1996), "Чикаго" (2002), "Меня там нет" (2007) и "Хатико: Самый верный друг" (2009).

Кроме того, актер поддержал украинцев в войне с российскими оккупантами. Свою позицию он озвучил во время своего онлайн-выступления на втором "Саммите первых леди и джентльменов" в Киеве.

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