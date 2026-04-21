Перебрался в РФ и молчит про войну: звезда "МастерШеф" возмутил украинцев

Кристина Трохимчук
21 апреля 2026, 11:15
Виктор Шайдецкий работает в московском ресторане.
Виктор Шайдецкий МастерШеф / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктор Шайдецкий, stb.ua

  • Виктор Шайдецкий переехал в РФ
  • Чем там занимается повар

Звезда шоу "МастерШеф. Профессионалы" Виктор Шайдецкий неприятно удивил пользователей Threads. Поклонники проекта внезапно обнаружили, что повар давно живет в Москве и молчит про войну.

Оказалось, что Шайдецкий переехал в Россию в 2022 году. Именно в этот период в его соцсетях появились посты о работе в московском ресторане. Кулинар, который дошел до суперфинала украинского "МастерШеф", теперь занимается "кухней народов Сибири".

Звезда МастерШеф уехал в РФ / скрин из Threads

"Сегодня узнала, что суперфиналист 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" работает шефом на болотах. Имея большие перспективы в Украине и готовя 3 блюда в финале, которые связаны с его родным городом в Украине… не знаю, что пошло не так у парнишки", — написала поклонница проекта.

Что интересно, Виктор не удалил со своей страницы посты, связанные с участием в украинском проекте, но молчит о полномасштабном вторжении РФ в Украину и военных преступлениях страны, в которой теперь проживает.

В комментариях к посту о Шайдецком появились и люди, которые оправдывают решение кулинара, несмотря на то, что он, скорее всего, уехал в РФ уже после начала полномасштабного вторжения.

Виктор Шайдецкий работает в Москве / скрин из Instagram

"Виктора знаю лично, он туда поехал еще в конце 22 года или еще раньше. Да, он там получил очень хорошее предложение. Началась война — он молчал. Так и остался", — ответили в комментариях.

Однако не все украинцы разделили позицию кулинара и его знакомых. Несмотря на сожаление о потере украинского таланта, комментаторы согласились, что лучше, если люди без позиции сами делают выбор в пользу страны-агрессора, а не остаются в Украине и продолжают влиять на ее будущее.

Почему Виктор Шайдецкий уехал в РФ / скрин из Threads

"Конечно спонсирование армии враждебной страны не оказывает влияния на происходящее. Вот только если человек специалист, кем я его и считал, то он может найти работу много где, в том числе за границей"

"Вот бы все так, просто брали и валили в то болото, а не тянули россейщину в Украину"

"Могли бы и не палить "внедренного", он принимает участие в операции, разработанной Украиной. Но думаю, что страшнее, когда любители "мира" остаются в Украине и этого не скрывают, но и в "гавань" не собираются"

Мастер Шеф / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Наталья Могилевская поделилась подробностями о семье своего мужа Валентина. Певица призналась, что ставит детей супруга в пример своим дочерям, и даже рассказала о его внуке. Певица только поощряет сближение семьи и рассказала о своих планах.

Также Анатолий Анатолич высказался в защиту своего кума Влада Ямы, который сейчас находится в США. Ведущий подчеркнул, что, вопреки волне критики в адрес хореографа, тот сохраняет патриотическую позицию и продолжает любить свою страну.

Вас может заинтересовать:

Про шоу: МастерШеф

МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

Новая угроза: Игнат раскрыл, как РФ управляет "Шахедами" в реальном времени

РФ создает угрозу со стороны Беларуси: эксперт оценил риски повторного наступления на Киев

Более 100 млн солдат и 183 года: какие ресурсы нужны Путину для оккупации Украины

Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Гривня стремительно падает: новый курс валют на 21 апреля

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня, 21 апреля: Кроликам - упрямство, Козлам - примирение

Кремль может получить новый рычаг влияния в ЕС: в WP назвали "рискованную" страну

Приятный сюрприз от синоптиков: какая погода ждет Одессу в мае 2026

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — СтупакПравоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак
Когда человек считается старым: назван точный возраст

"Люблю его детей": Могилевская впервые заговорила о семье мужа

Когда сажать кабачки в открытый грунт в 2026: точные даты для рекордного урожая

Полоса удачи начинается: 3 знака зодиака получат шанс изменить жизнь с 21 апреля

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 апреля (обновляется)

"Есть более важные вопросы": Мадьяр удивил заявлением о возврате средств Ощадбанка

Проблемы с мобилизацией в РФ: Денисенко объяснил новую задачу Путинамнение

Дроны ударили по Новочеркасску: под атакой могла быть воинская часть оккупантов

Дроны РФ ударили по Сумам: повреждены дома и больница, есть пострадавшие

Большое богатство накроет с головой: пять знаков зодиака сорвут джекпот

В СССР верили в миф о "полезных" продуктах: что на самом деле ели советские люди

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говоритВидео

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Почему собака портит вещи и лает: ветеринары назвали причину, которая удивит

Орхидея снова начнет пышно цвести: трюк, который ускорит появление новых бутонов

Ответ баллистике: Зеленский поручил создать собственный аналог Patriot

Тепло на паузе: синоптики предупредили о резком изменении погоды на Днепропетровщине

Украина возобновит работу нефтепровода "Дружба": названы условия и сроки

"Бухалово" и "Деньги": настоящая история самых странных названий украинских сел и городов

Гороскоп на сегодня, 21 апреля: Ракам - интриги, Скорпионам - успех

Небольшой "минус" и шквальный ветер: Тернопольщину скоро накроет непогода

Самый быстрый сценарий завершения войны: Зеленский сделал важное заявление

Шесть матчей ожидания: "Шахтер" одержал победу над "Полесьем", подробности

Названы цели и регионы под угрозой: РФ планирует новый массированный обстрел

Морозы ударят с новой силой: синоптик назвал дату резкого потепления

Какую технику нельзя подключать к удлинителю - риск возгорания

Как правильно пользоваться ручками над дверями в авто: просто держаться не стоитВидео

Мужчина косил траву и нашел под ногами клад на 40 000 евро: что там былоВидео

Чтобы всё пошло в рост: "золотые" даты посадки в мае по лунному календарюВидео

"Тяжелые бои, РФ пытается прорваться": россияне штурмуют Сумскую область

Колорадский жук не подойдёт: 5 растений-спасителей, которые должны быть на грядке

Температура опустится до -3 и пойдет снег: в Украине разбушуется мощный циклон

"Меня не спасайте, помогите папе": опубликовали видео с камер полицейских, сбежавших во время теракта в Киеве

Терехов об отсрочке введения НДС для индивидуальных предпринимателей: "Это — общая победа людей, малого бизнеса и общин"

"Это не игра": Мадьяр резко высказался о "Дружбе" и обратился к Зеленскому

Можно ли выгуливать кошку на поводке: что об этом говорят эксперты

Трагедия в Киеве как симптом войны: Маляр о новых вызовах для украинцевмнение

Чтобы деньги не "утекали" из дома: где должен лежать кошелек ночью

Переброска белорусских войск к границе: в ГПСУ сделали важное заявление

Подарок для Путина: экономист объяснил, как Трамп "подыграл" РоссииВидео

В ЕС готовят для Украины "облегченное" членство: что предлагают

