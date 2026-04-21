Перебрался в РФ и молчит про войну: звезда "МастерШеф" возмутил украинцев

Вы узнаете:
- Виктор Шайдецкий переехал в РФ
- Чем там занимается повар
Звезда шоу "МастерШеф. Профессионалы" Виктор Шайдецкий неприятно удивил пользователей Threads. Поклонники проекта внезапно обнаружили, что повар давно живет в Москве и молчит про войну.
Оказалось, что Шайдецкий переехал в Россию в 2022 году. Именно в этот период в его соцсетях появились посты о работе в московском ресторане. Кулинар, который дошел до суперфинала украинского "МастерШеф", теперь занимается "кухней народов Сибири".
"Сегодня узнала, что суперфиналист 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" работает шефом на болотах. Имея большие перспективы в Украине и готовя 3 блюда в финале, которые связаны с его родным городом в Украине… не знаю, что пошло не так у парнишки", — написала поклонница проекта.
Что интересно, Виктор не удалил со своей страницы посты, связанные с участием в украинском проекте, но молчит о полномасштабном вторжении РФ в Украину и военных преступлениях страны, в которой теперь проживает.
В комментариях к посту о Шайдецком появились и люди, которые оправдывают решение кулинара, несмотря на то, что он, скорее всего, уехал в РФ уже после начала полномасштабного вторжения.
"Виктора знаю лично, он туда поехал еще в конце 22 года или еще раньше. Да, он там получил очень хорошее предложение. Началась война — он молчал. Так и остался", — ответили в комментариях.
Однако не все украинцы разделили позицию кулинара и его знакомых. Несмотря на сожаление о потере украинского таланта, комментаторы согласились, что лучше, если люди без позиции сами делают выбор в пользу страны-агрессора, а не остаются в Украине и продолжают влиять на ее будущее.
"Конечно спонсирование армии враждебной страны не оказывает влияния на происходящее. Вот только если человек специалист, кем я его и считал, то он может найти работу много где, в том числе за границей"
"Вот бы все так, просто брали и валили в то болото, а не тянули россейщину в Украину"
"Могли бы и не палить "внедренного", он принимает участие в операции, разработанной Украиной. Но думаю, что страшнее, когда любители "мира" остаются в Украине и этого не скрывают, но и в "гавань" не собираются"
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Про шоу: МастерШеф
МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред