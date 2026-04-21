Перебрался в РФ и молчит про войну: звезда "МастерШеф" возмутил украинцев

Виктор Шайдецкий работает в московском ресторане.

Виктор Шайдецкий МастерШеф

Звезда шоу "МастерШеф. Профессионалы" Виктор Шайдецкий неприятно удивил пользователей Threads. Поклонники проекта внезапно обнаружили, что повар давно живет в Москве и молчит про войну.

Оказалось, что Шайдецкий переехал в Россию в 2022 году. Именно в этот период в его соцсетях появились посты о работе в московском ресторане. Кулинар, который дошел до суперфинала украинского "МастерШеф", теперь занимается "кухней народов Сибири".

"Сегодня узнала, что суперфиналист 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" работает шефом на болотах. Имея большие перспективы в Украине и готовя 3 блюда в финале, которые связаны с его родным городом в Украине… не знаю, что пошло не так у парнишки", — написала поклонница проекта.

Что интересно, Виктор не удалил со своей страницы посты, связанные с участием в украинском проекте, но молчит о полномасштабном вторжении РФ в Украину и военных преступлениях страны, в которой теперь проживает.

В комментариях к посту о Шайдецком появились и люди, которые оправдывают решение кулинара, несмотря на то, что он, скорее всего, уехал в РФ уже после начала полномасштабного вторжения.

"Виктора знаю лично, он туда поехал еще в конце 22 года или еще раньше. Да, он там получил очень хорошее предложение. Началась война — он молчал. Так и остался", — ответили в комментариях.

Однако не все украинцы разделили позицию кулинара и его знакомых. Несмотря на сожаление о потере украинского таланта, комментаторы согласились, что лучше, если люди без позиции сами делают выбор в пользу страны-агрессора, а не остаются в Украине и продолжают влиять на ее будущее.

"Конечно спонсирование армии враждебной страны не оказывает влияния на происходящее. Вот только если человек специалист, кем я его и считал, то он может найти работу много где, в том числе за границей"

"Вот бы все так, просто брали и валили в то болото, а не тянули россейщину в Украину"

"Могли бы и не палить "внедренного", он принимает участие в операции, разработанной Украиной. Но думаю, что страшнее, когда любители "мира" остаются в Украине и этого не скрывают, но и в "гавань" не собираются"

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталья Могилевская поделилась подробностями о семье своего мужа Валентина. Певица призналась, что ставит детей супруга в пример своим дочерям, и даже рассказала о его внуке. Певица только поощряет сближение семьи и рассказала о своих планах.

Также Анатолий Анатолич высказался в защиту своего кума Влада Ямы, который сейчас находится в США. Ведущий подчеркнул, что, вопреки волне критики в адрес хореографа, тот сохраняет патриотическую позицию и продолжает любить свою страну.

Вас может заинтересовать:

Про шоу: МастерШеф МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

