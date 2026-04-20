"Любит Украину, живет там": известный ведущий раскрыл "патриотическую" позицию Ямы

Анатолий Анатолич рассказал о жизни своего звездного кума.

Влад Яма где сейчас

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич прокомментировал позицию своего звездного кума Влада Ямы, который живет в США. В интервью программе "Тур зірками" он уверял, что хореограф продолжает любить свою страну.

Анатолий Анатолич рассказал, что, несмотря на хейт из-за его решения, позиция Ямы остается патриотической. Звездные кумовья не прерывали общение, но теперь связываются гораздо реже.

"У него позиция достаточно ясна, патриотическая. Он любит Украину, живет там (в США — прим. ред.). Поэтому я не могу сказать, что у него там что-то изменилось… Я только могу пожелать счастья, здоровья всем украинцам, оказавшимся за границей в период войны", — заявил ведущий.

Теперь Анатолий Анатолич видится с Владом Ямой только во время своих визитов в США. Несмотря на то, что планы на новую поездку у ведущего есть, встреча все равно может не состояться.

"Виделись больше года назад. Я давно не был в США. Буду в Бостоне, но вряд ли увидимся", — сообщил он.

Влад Яма в США — скандалы

Влад Яма продолжает подвергаться жесткой критике из-за переезда в США в начале полномасштабной войны. Артист обосновался за границей и не планирует возвращаться на родину. Побег Ямы сопровождался чередой скандалов: танцору припоминают использование русского языка и неоднозначный юмор, который он позволял себе в соцсетях даже в дни трагических обстрелов Украины.

О персоне: Влад Яма Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

