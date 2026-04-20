Игорь Ласточкин вышел на связь с фронта в зажигательном видео — детали

- Как сейчас выглядит Игорь Ласточкин
- Какое видео опубликовал комик
Известный украинский комик и защитник Украины Игорь Ласточкин поделился зажигательным видео с фронта. В своем Instagram юморист вспомнил свои звездные времена.
Поскольку Ласточкин мобилизировался в феврале 2025 года, он стал редко выходить на связь с поклонниками в соцсетях. В перерыве между выполнением боевых задач Игорь решил поднять украинцам настроение и записал видео с танцем, сопроводив его жизненной подписью для украинских военных.
"Летуны, когда непогода", — написал Ласточкин.
Для танца юморист выбрал песню "Let me be" исполнителя The Second Voice. На видео можно рассмотреть, как сейчас выглядит знаменитость — он стал выглядеть значительно старше, а в бороде появилась седина. Танец в военной форме вызвал восторг у поклонников Ласточкина.
"Каждое движение — разнос. Легендарный танцор, комик, летун!"
"Победитель "Танцев со звездами" в деле"
"Игорь, берегите себя. Спасибо за защиту"
В комментариях отметилась и партнерша Игоря Ласточкина по "Танцам со звездами" Илона Гвоздева, которая высоко оценила старания бывшего ученика.
"Обучение не прошло даром. Береги себя!", — написала танцовщица.
О персоне: Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин - украинский актер и капитан команды КВН "Сборная Днепропетровска". С 2015 года тренер "Лиги Смеха". В 2016 году стал ведущим программы "Рассмеши комика". С началом полномасштабного вторжения активно занимался волонтерством, а в феврале 2025 года мобилизировался в ВСУ.
