Игорь Ласточкин вышел на связь с фронта в зажигательном видео — детали

Известный комик показал свои фронтовые будни.

Игорь Ласточкин ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Ласточкин

Известный украинский комик и защитник Украины Игорь Ласточкин поделился зажигательным видео с фронта. В своем Instagram юморист вспомнил свои звездные времена.

Поскольку Ласточкин мобилизировался в феврале 2025 года, он стал редко выходить на связь с поклонниками в соцсетях. В перерыве между выполнением боевых задач Игорь решил поднять украинцам настроение и записал видео с танцем, сопроводив его жизненной подписью для украинских военных.

"Летуны, когда непогода", — написал Ласточкин.

Игорь Ласточкин сейчас / скрин из видео

Для танца юморист выбрал песню "Let me be" исполнителя The Second Voice. На видео можно рассмотреть, как сейчас выглядит знаменитость — он стал выглядеть значительно старше, а в бороде появилась седина. Танец в военной форме вызвал восторг у поклонников Ласточкина.

"Каждое движение — разнос. Легендарный танцор, комик, летун!"

"Победитель "Танцев со звездами" в деле"

"Игорь, берегите себя. Спасибо за защиту"

Как изменился Игорь Ласточкин / скрин из видео

В комментариях отметилась и партнерша Игоря Ласточкина по "Танцам со звездами" Илона Гвоздева, которая высоко оценила старания бывшего ученика.

"Обучение не прошло даром. Береги себя!", — написала танцовщица.

Ранее Главред сообщал, что представительница Украины на Евровидении-2026 LELEKA, выступила на лондонском препати конкурса. Во время перформанса возникли сложности, которые отразились на качестве вокала. Певица вышла на связь и объяснила причину неудачного выступления.

Также в результате теракта в Киеве 18 апреля погиб Игорь Савченко, участник коллектива "Друге сонце". Печальную новость подтвердила его коллега Марина Юревич. Артистов связывало 15 лет совместной работы и тесного творческого союза.

О персоне: Игорь Ласточкин Игорь Ласточкин - украинский актер и капитан команды КВН "Сборная Днепропетровска". С 2015 года тренер "Лиги Смеха". В 2016 году стал ведущим программы "Рассмеши комика". С началом полномасштабного вторжения активно занимался волонтерством, а в феврале 2025 года мобилизировался в ВСУ.

