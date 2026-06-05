Звезду Голливуда приговорили к условному сроку за пьяную драку

По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения актер Шайа ЛаБаф устроил дебош в одном из баров.

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Шайа Лабаф получил полгода условно за пьяный дебош / коллаж: Главред, фото: instagram.com/we_love_shia

Кратко:

Ранее Шайа ЛаБаф нанес удары троим мужчинам

Актер признал свою ответственность за произошедший инцидент

Суд обязал артиста пройти курс лечения от алкогольной зависимости

Американский актер Шайа ЛаБаф получил шесть месяцев условного срока и два года испытательного периода по делу о драке, произошедшей в Новом Орлеане. Об этом сообщает Variety.

Кроме того, суд обязал артиста пройти курс лечения от алкогольной зависимости. По словам его адвоката Сары Червински, ЛаБаф признал свою ответственность за произошедший инцидент и намерен сосредоточиться на личной жизни и профессиональной деятельности.

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"ЛаБаф появился сегодня в суде, желая взять на себя ответственность за свою роль в том, что произошло. Он сделал это и теперь сосредоточится на семье, работе и новых творческих проектах", - заявила юрист.

Инцидент произошел во время празднования карнавала Марди Гра в феврале. По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения актер устроил дебош в одном из баров города. После того как сотрудники заведения попытались вывести его на улицу, между сторонами вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

Согласно материалам дела, ЛаБаф нанес удары троим мужчинам. Рассмотрев обстоятельства инцидента, суд квалифицировал его действия как побои и назначил наказание в виде условного срока с обязательным прохождением реабилитационной программы.

Проблемы Шайи ЛаБафа с законом

Стоит отметить, что этот инцидент стал далеко не первым скандалом в биографии Шайа ЛаБаф. За последние годы актер неоднократно оказывался в центре внимания правоохранительных органов из-за конфликтов, связанных с агрессивным поведением, нарушением общественного порядка и злоупотреблением алкоголем.

Ранее ЛаБаф уже проходил курс реабилитации, направленный на борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью. Однако после последнего происшествия суд вновь обязал артиста продолжить лечение, а также соблюдать ряд установленных ограничений в течение испытательного срока.

Несмотря на череду скандалов, актер продолжает работать в киноиндустрии и периодически участвует в новых творческих проектах, совмещая профессиональную деятельность с попытками преодолеть личные проблемы.

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О персоне: Шайа ЛаБаф Шайа Лабаф - американский актёр, художник-постановщик и кинорежиссёр. Сыграл Луиса Стивенса в сериале канала Disney "Зажигай со Стивенсами" — за роль в котором номинирован на премию "Молодой актёр" в 2001 и 2002 годах и получил премию "Эмми" в 2003 году. Дебютировал в кино в фильме "Рождественский путь". В 2004 году дебютировал в качестве режиссёра с короткометражным фильмом "Возлюбить ненависть", а позже снял короткометражный фильм "Маньяк" с американскими рэперами Cage и Kid Cudi в главных ролях.

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