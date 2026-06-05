Звезду Голливуда приговорили к условному сроку за пьяную драку

Кратко:
- Ранее Шайа ЛаБаф нанес удары троим мужчинам
- Актер признал свою ответственность за произошедший инцидент
- Суд обязал артиста пройти курс лечения от алкогольной зависимости
Американский актер Шайа ЛаБаф получил шесть месяцев условного срока и два года испытательного периода по делу о драке, произошедшей в Новом Орлеане. Об этом сообщает Variety.
Кроме того, суд обязал артиста пройти курс лечения от алкогольной зависимости. По словам его адвоката Сары Червински, ЛаБаф признал свою ответственность за произошедший инцидент и намерен сосредоточиться на личной жизни и профессиональной деятельности.
"ЛаБаф появился сегодня в суде, желая взять на себя ответственность за свою роль в том, что произошло. Он сделал это и теперь сосредоточится на семье, работе и новых творческих проектах", - заявила юрист.
Инцидент произошел во время празднования карнавала Марди Гра в феврале. По данным следствия, находившийся в состоянии алкогольного опьянения актер устроил дебош в одном из баров города. После того как сотрудники заведения попытались вывести его на улицу, между сторонами вспыхнул конфликт, который перерос в драку.
Согласно материалам дела, ЛаБаф нанес удары троим мужчинам. Рассмотрев обстоятельства инцидента, суд квалифицировал его действия как побои и назначил наказание в виде условного срока с обязательным прохождением реабилитационной программы.
Проблемы Шайи ЛаБафа с законом
Стоит отметить, что этот инцидент стал далеко не первым скандалом в биографии Шайа ЛаБаф. За последние годы актер неоднократно оказывался в центре внимания правоохранительных органов из-за конфликтов, связанных с агрессивным поведением, нарушением общественного порядка и злоупотреблением алкоголем.
Ранее ЛаБаф уже проходил курс реабилитации, направленный на борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью. Однако после последнего происшествия суд вновь обязал артиста продолжить лечение, а также соблюдать ряд установленных ограничений в течение испытательного срока.
Несмотря на череду скандалов, актер продолжает работать в киноиндустрии и периодически участвует в новых творческих проектах, совмещая профессиональную деятельность с попытками преодолеть личные проблемы.
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О персоне: Шайа ЛаБаф
Шайа Лабаф - американский актёр, художник-постановщик и кинорежиссёр. Сыграл Луиса Стивенса в сериале канала Disney "Зажигай со Стивенсами" — за роль в котором номинирован на премию "Молодой актёр" в 2001 и 2002 годах и получил премию "Эмми" в 2003 году. Дебютировал в кино в фильме "Рождественский путь". В 2004 году дебютировал в качестве режиссёра с короткометражным фильмом "Возлюбить ненависть", а позже снял короткометражный фильм "Маньяк" с американскими рэперами Cage и Kid Cudi в главных ролях.
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