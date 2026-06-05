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"В любой момент": продюсер сказал, может ли Сердючка участвовать в "Евровидении"

Виталий Кирсанов
5 июня 2026, 14:00
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Юрий Никитин рассказал, может ли Верка Сердючка снова представить Украину на "Евровидении".
Продюсер сказал, может ли Сердючка участвовать в "Евровидении"
Продюсер сказал, может ли Сердючка участвовать в "Евровидении" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuriynikitin, instagram.com/v_serduchka

Кратко:

  • Юрий Никитин сотрудничает с Андреем Данилко много лет
  • Компания Mamamusic обладает всеми правами на песни Верки Сердючки

Известный украинский продюсер Юрий Никитин в интервью Славе Демину поделился подробностями сотрудничества с Андреем Данилко и высказался о возможном возвращении Верки Сердючки на конкурс "Евровидение".

По словам Никитина, их сотрудничество продолжается уже много лет, однако его роль сосредоточена преимущественно на организационных и бизнес-процессах. Продюсер подчеркнул, что практически не вмешивается в творческую составляющую проекта, поскольку Данилко самостоятельно принимает все творческие решения.

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"Я бизнес-менеджер. Я не очень интегрирован в творчество, и Данилко – это человек, который не нуждается в этом. Менеджер артиста – это фигура, которая организует все процессы вокруг артиста, это продюсер кино. Компания Mamamusic обладает всеми правами на песни Верки Сердючки", - отметил Никитин.

Во время беседы продюсер также прокомментировал возможность возвращения Верки Сердючки на "Евровидение" в качестве конкурсантки. Этот вопрос до сих пор вызывает интерес у поклонников конкурса, ведь выступление Данилко с песней Dancing Lasha Tumbai в 2007 году стало одним из самых ярких в истории Украины на международной сцене.

"Гипотетически – всегда, в любой момент. Будет ли он участвовать – я не знаю. Здесь моя продюсерская компетенция не может помочь. В творчестве Андрея Данилко происходит все так, как он чувствует, что должно происходить. Я, наверное, мог бы видеть в этом смысл, но в каком-то очень необычном качестве. Возможно, с какой-то композицией, которая могла бы показать его под другим углом, потому что все, что Сердючка хочет показать на "Евровидении", она показывает и так", – сказал Никитин.

Андрей Данилко
Андрей Данилко / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Юрий Никитин откровенно рассказал о разводе с артисткой Ольгой Горбачевой. Знаменитость признался, что они до сих пор не могут уладить все формальности, чтобы спокойно разойтись.

Также Ани Лорак столкнулась с преследованием со стороны российских властей. Близкие к артистке источники выражают надежду на то, что Каролина задействует влиятельные связи, которые помогут ей снова уйти от серьезных последствий, но ситуация выходит из-под контроля.

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О персоне: Юрий Никитин

Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.

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