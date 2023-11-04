Полностью вычеркнула: дочь Снежаны Егоровой рассказала о матери-путинистке

Стася Ровинская живет в США и не хочет иметь ничего общего со своей матерью.

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Ровинская и Егорова не общаются долгое время / коллаж фото УНИАН и Instagram

Стася Ровинская, дочь Снежаны Егоровой, скандальной любительницы террориста Путина, дала интервью Славе Демину в программе "Слава+".

Во время разговора, она рассказала, что не видит смысла общаться со своей биологической матерью, несмотря на то, что давно уже ее простила.

"У меня уже нет обиды. Я просто не хочу общаться и иметь никаких дел. Просто не хочу. У меня нет обиды, но зачем мне себя переламывать, чтобы искать какие-то пути, искать что-то хорошее, "потому что это мама". Я не хочу этого делать. Этот человек не заслуживает внимания. Я ее полностью вычеркнула", – сказала Ровинская.

Она также сообщила, что ее мать по-прежнему находится в Турции.

"Она в Турции с детьми находится. Иногда я даже наталкиваюсь на ее Telegram-каналы, где она какую-то ересь пишет. Но это дает мне даже большее понимание об этом человеке, что там немного ку-ку, потому что там Сталин – герой, Путин – герой. Иногда такое даже смешно посмотреть", - рассказывает Ровенская.

По ее словам, ей жаль, что у нее нет нормальных отношений, как с нормальным человеком.

"Да, конечно, мне бы хотелось, как ребенку моему внутреннему, но у меня сейчас настолько фокус на моих собственных детях. Уже нет времени рефлексировать, насколько я бедна-несчастна была в детстве", – объяснила Ровинская.

Напомним, ранее Стася Ровинская уже рассказывала о том, общается ли со своей матерью, пособницей террористов и оккупантов.

Украинская телеведущая и актриса Стася Ровинская откровенно рассказала, что считает свою мать, ведущую Снежану Егорову, которая поддерживает президента-агрессора РФ Владимира Путина, "ничтожным созданием".

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