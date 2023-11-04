УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Полностью вычеркнула: дочь Снежаны Егоровой рассказала о матери-путинистке

Алена Кюпели
4 ноября 2023, 13:32
Стася Ровинская живет в США и не хочет иметь ничего общего со своей матерью.
Ровинская, Егорова
Ровинская и Егорова не общаются долгое время / коллаж фото УНИАН и Instagram

Стася Ровинская, дочь Снежаны Егоровой, скандальной любительницы террориста Путина, дала интервью Славе Демину в программе "Слава+".

Во время разговора, она рассказала, что не видит смысла общаться со своей биологической матерью, несмотря на то, что давно уже ее простила.

"У меня уже нет обиды. Я просто не хочу общаться и иметь никаких дел. Просто не хочу. У меня нет обиды, но зачем мне себя переламывать, чтобы искать какие-то пути, искать что-то хорошее, "потому что это мама". Я не хочу этого делать. Этот человек не заслуживает внимания. Я ее полностью вычеркнула", – сказала Ровинская.

Она также сообщила, что ее мать по-прежнему находится в Турции.

"Она в Турции с детьми находится. Иногда я даже наталкиваюсь на ее Telegram-каналы, где она какую-то ересь пишет. Но это дает мне даже большее понимание об этом человеке, что там немного ку-ку, потому что там Сталин – герой, Путин – герой. Иногда такое даже смешно посмотреть", - рассказывает Ровенская.

По ее словам, ей жаль, что у нее нет нормальных отношений, как с нормальным человеком.

"Да, конечно, мне бы хотелось, как ребенку моему внутреннему, но у меня сейчас настолько фокус на моих собственных детях. Уже нет времени рефлексировать, насколько я бедна-несчастна была в детстве", – объяснила Ровинская.

Напомним, ранее Стася Ровинская уже рассказывала о том, общается ли со своей матерью, пособницей террористов и оккупантов.

Украинская телеведущая и актриса Стася Ровинская откровенно рассказала, что считает свою мать, ведущую Снежану Егорову, которая поддерживает президента-агрессора РФ Владимира Путина, "ничтожным созданием".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Снежана Егорова новости шоу бизнеса Стася Ровинская
Реклама

Главное за день

ВСУ пошли в наступление на Мелитополь: "перемалывают" оккупантов вместе с техникой

ВСУ пошли в наступление на Мелитополь: "перемалывают" оккупантов вместе с техникой

14:42 Украина
"Нужно политическое перемирие": министр обороны Италии высказался о переговорах с РФ

"Нужно политическое перемирие": министр обороны Италии высказался о переговорах с РФ

12:42 Мир
"Война зашла в тупик": на Западе обсуждают с Украиной мирные переговоры с РФ - NBC

"Война зашла в тупик": на Западе обсуждают с Украиной мирные переговоры с РФ - NBC

11:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:42

ВСУ пошли в наступление на Мелитополь: "перемалывают" оккупантов вместе с техникой

14:38

В США похоронили Мэттью Перри: на закрытую церемонию пришли все звезды "Друзей"

14:23

Жена Виктора Павлика в купальнике показала "ненавистные бока"

13:59

В ОПУ попросили Залужного не выносить на публику ситуацию на фронте

13:45

Хитрая рождественская головоломка: нужно найти оленя за 8 секунд

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:40

ВСУ продолжают выбивать оккупантов из левобережья Херсонщины - Гуменюк

13:32

Полностью вычеркнула: дочь Снежаны Егоровой рассказала о матери-путинисткеВидео

13:11

Когда правильно менять постельное белье, чтобы привлечь достаток в дом

13:08

Церковный праздник 5 ноября: что нельзя делать на Галактиона и Эпистиму

Реклама
12:42

"Нужно политическое перемирие": министр обороны Италии высказался о переговорах с РФ

12:23

Лунный день 5 ноября 2023: Месяц сулит идеальный день для расширения собственных горизонтов

12:18

Россия провалила испытания ракет-носителей ядерного оружия

11:55

Гороскоп на завтра 5 ноября 2023: Тельцу - травма, Рыбам - целеустремленность

11:43

"Война зашла в тупик": на Западе обсуждают с Украиной мирные переговоры с РФ - NBC

11:43

Блогер Буше рассказал о симптомах своей страшной болезни

11:42

"Не хочу провести ни одного дня, как она": Алан Бадоев рассказал о семейном горе, связанном с мамой

10:46

Есть две причины: Ходжес объяснил, почему Украине не дают оружие для освобождения Крыма

10:44

Вместо "Вагнера" пришли две новых ЧВК за деньги приспешников Путина - ISW

10:12

Звезда шоу "Супермодель по-украински" ждет первенцаВидео

10:11

Этот блинчик с бананом за 15 минут станет любимым блюдом ребенка, элементарный рецепт

Реклама
10:06

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев и выступит в Раде

10:01

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Петухам – покой, Козам - разочарование

09:45

"Рассказывали о "великой и малой Руси": звезда "Крепостной" рассказала о хамстве русских артистов

09:40

Полная мобилизация в Украине: эксперт объяснил, будут ли призывать всех без исключения

09:14

У Кличко увеличили поддержку военной разведки на 85 млн грн - ГУР

08:54

Когда по стране массово будут вводить графики отключения света: ответ Минэнерго

08:45

Боялись окружения: Тарнавский объяснил, почему оккупанты сбежали из Херсона

08:10

Новый суперигрок в "Башнях Кремля"мнение

07:49

Оккупанты готовят новый массированный штурм Авдеевки – ISW

06:55

Запутанная осенняя загадка: лишь самые внимательные за 7 секунд найдут солнышко

06:25

Почему говорить "головокружіння" неправильно: какое правильное слово стоит использовать

06:10

Что на самом деле сказал Залужный в статье для The Economistмнение

05:26

Месяц будет очень сложным: 4 знакам зодиака очень не повезет в ноябреВидео

04:30

Нужно найти собачку среди мишек: веселая головоломка для самых внимательных

03:40

7 лучших упражнений для ягодиц: как получить желанные формы в домашних условияхВидео

02:20

Не работает пульт: простые шаги для его перезапуска

01:30

Патрушев дал отмашку: раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине

00:14

Что нельзя выбрасывать 5 ноября, чтобы не притянуть бедность: важные приметы

03 ноября, пятница
23:05

Смарт-мобилизация: в Минобороны рассказали, когда ее запустят

22:48

В Украине может повыситься тариф на электроэнергию: министр назвал сроки

Реклама
22:43

Действовали классически: эксперт назвал зачинщиков погромов в Дагестане

22:37

Стало известно, зачем Пугачева приехала в Россию

22:27

Эксперт пояснил, какую "рыбу в мутной воде" антиеврейских протестов хочет поймать Эрдоган

22:15

Экс-командующий ССО узнал об увольнении из СМИ, Зеленский прокомментировал решение

22:13

"Великие люди по душе": российский актер Певцов восхитился Путиным и СталинымВидео

22:00

"На фронте в Украине сейчас оперативный тупик": генерал Бундесвера дал прогноз

21:53

Лопес раскрыла секрет своего брака с Беном Аффлеком

21:39

США уменьшают размер пакетов военной помощи Украине - Белый дом

21:38

Красивая женщина без позиции: Надя Мейхер станцевала странный танецВидео

21:18

6 причин не ставить микроволновку на холодильник: эти правила знают не все

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять