Полежайкина из "Папиных дочек" обвинили в покушении на жену - детали

Михаил Казаков стал ужасом для собственной семьи.

Полежайкин из Папиных дочек сейчас - Михаил Казаков терроризировал семью / коллаж: Главред, фото: imdb.com, kino-teatr.ru

Вкратце:

Экс-жена Михаила Казакова и его падчерица рассказали о неадекватном и опасном поведении актера

Он нередко применял силу против близких

Российский актер Михаил Казаков, известный участием в киножурнале "Ералаш" и сериале "Папины дочки" (в роли Ильи Полежайкина), был разоблачен как жестокий, манипулятивный человек. В приступах агрессии он физически и психологически издевался над своей семьей.

Об этом в одном из российских ток-шоу рассказала его падчерица Виктория. "Всегда находился повод для того, чтобы нас обругать, обидеть, ударить. И это было не только по отношению ко мне, но и в первую очередь к маме", - вспоминает она.

Среди прочего девушка рассказала, как Казаков бегал по дому с дрелью, сверлил стены и обыскивал шкафы в поиске каких-то людей, и даже совершал попытку убийства собственной жены.

"Мой дедушка пытался ее защитить, спрятать у себя, когда Михаил бегал за ней по дому с шампуром и пытался ее убить", - заявила Виктория. На вопрос, имел ли актер реальное желание причинить вред своей супруге, девушка ответила утвердительно.

Падчерица Виктория и бывшая жена Михаила Казакова Елена / Скриншот YouTube

Михаил Казаков познакомился с будущей женой Еленой в 2003 году. В 2011 году пара заключила официальный брак. На тот момент у Елены уже была дочь Виктория, которую актер удочерил. В 2012 году у Михаила и Елены родился общий сын Мирослав. В 2023 году Елена инициировала развод с Казаковым.

Стоит отметить, что в 2005 году, в возрасте 16 лет, Михаил Казаков убил 20-летнего мужчину - нанес ножом ранения, несовместимые с жизнью. Актер признался в содеянном, и рассказал, что якобы защищал подругу от ее бойфренда. Дело об убийстве переквалифицировали на превышение пределов необходимой обороны, суд оправдал Михаила, и его отпустили из-под стражи.

