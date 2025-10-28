Полежайкина из "Папиных дочек" обвинили в покушении на жену - детали

Вкратце:
- Экс-жена Михаила Казакова и его падчерица рассказали о неадекватном и опасном поведении актера
- Он нередко применял силу против близких
Российский актер Михаил Казаков, известный участием в киножурнале "Ералаш" и сериале "Папины дочки" (в роли Ильи Полежайкина), был разоблачен как жестокий, манипулятивный человек. В приступах агрессии он физически и психологически издевался над своей семьей.
Об этом в одном из российских ток-шоу рассказала его падчерица Виктория. "Всегда находился повод для того, чтобы нас обругать, обидеть, ударить. И это было не только по отношению ко мне, но и в первую очередь к маме", - вспоминает она.
Среди прочего девушка рассказала, как Казаков бегал по дому с дрелью, сверлил стены и обыскивал шкафы в поиске каких-то людей, и даже совершал попытку убийства собственной жены.
"Мой дедушка пытался ее защитить, спрятать у себя, когда Михаил бегал за ней по дому с шампуром и пытался ее убить", - заявила Виктория. На вопрос, имел ли актер реальное желание причинить вред своей супруге, девушка ответила утвердительно.
Михаил Казаков познакомился с будущей женой Еленой в 2003 году. В 2011 году пара заключила официальный брак. На тот момент у Елены уже была дочь Виктория, которую актер удочерил. В 2012 году у Михаила и Елены родился общий сын Мирослав. В 2023 году Елена инициировала развод с Казаковым.
Стоит отметить, что в 2005 году, в возрасте 16 лет, Михаил Казаков убил 20-летнего мужчину - нанес ножом ранения, несовместимые с жизнью. Актер признался в содеянном, и рассказал, что якобы защищал подругу от ее бойфренда. Дело об убийстве переквалифицировали на превышение пределов необходимой обороны, суд оправдал Михаила, и его отпустили из-под стражи.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Последние звездные новости:
Ранее Главред рассказывал, что певицу-путинистку Валерию и ее мужа, музыкального продюсера Валерия Пригожина, ограбил таксист в Турции. Пропагандисты обнищали на кругленькую сумму.
Также стало известно, что предательница Лолита на старости лет закрутила новый роман. Ее "жертвой" стал женатый и богатый мужчина, который клюнул на ее хамоватость.
Читайте также:
- Две недели в коме: умер звезда "Полицейского с Рублевки" родом из Украины
- "Не возьмем мы Киев": больная Симоньян внезапно выдала правду про войну
- Подозрение объявили: Филиппа Киркорова могут посадить в тюрьму
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред