Покоя ему не будет: российский продюсер "зарыл" внука Аллы Пугачевой

Продюсер Дворцов решил, что Никите Преснякову ничего не светит в США.

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Россияне не могут оставить Никиту Преснякова в покое / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Российский продюсер Сергей Дворцов решил высказать свое мнение в стиле кремлевских пропагандистов о внуке Аллы Пугачевой. Как известно, Никита Пресняков уехал из страны-оккупанта РФ в США и строит там свою музыкальную карьеру.

В комментарии для росСМИ, Дворцов никак не оставит музыканта в покое и заявил, что Пресняков не добьется успеха в США, поскольку там ему не поможет статус звездной бабушки.

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"Он надеялся на то, что у него есть статус бабушки, все-таки она Пугачева, и думал, что когда он приедет в США, обоснуется, то у него будет новый старт, новая карьера, большие деньги, многочисленные контракты, концерты и тому подобное, то есть все, что он имел в России, у него будет там. Но такого не будет, с уверенностью могу сказать", — сказал Дворцов.

Но пока россияне делают свои предсказания в сторону карьеры Никиты, молодой музыкант уже отправился в первый тур по США и отыграл несколько очень успешных концертов.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, Никита Пресняков после новой стрижки рассказал, что он ощущает в этот момент. Певцу кажется, что все вокруг знают, что он был в парикмахерской. "А у вас тоже такое ощущение, что, когда вы только подстриглись, все знают о том, что вы подстриглись?", - сказал Пресняков.

А также Никита Пресняков и Алена Краснова раскрыли свои таланты в США, показав впечатляющее видео. Певец снял крутое видео с участием жены в стиле культового фильма Квентина Тарантино "Убить Билла".

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