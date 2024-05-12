Показала высший класс: победительница Евровидения 2023 удивила своим выступлением

Победительница Евровидения 2023 Loreen очаровала своим выступлением в гранд-финале конкурса.

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Loreen показала высший класс в финале Евровидения 2024 / коллаж: Главред, фото: скрин instagram.com/eurovision/

Певица Loreen очень удивила своим выступлением в финале Евровидения 2024, ее номер точно запомнится фанатам.

Победительница Евровидения 2012 и 2023 годов появилась на сцене после выступлений всех участников финала и исполнила две песни Forever и Tattoo.

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Костюм певицы был создан из частей доспехов, дополнили образ длинные ногти артистки. Loreen все выступление сидела на оригинальном стальном стуле, а сцена была украшена лентами бежевого цвета и окутана туманом.

Зрители остались в небывалом восторге от выступления, а вокал певицы был идеальным.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

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